City lagano protiv Liverpoola, Gvardiol dobio visoke ocjene: 'Sve prijetnje riješio je smireno'

Manchester City je u velikom derbiju engleskog nogometa razbio Liverpool 3-0 na Etihadu i skočio na drugo mjesto ljestvice. Pep Guardiola je tako na sjajan način obilježio svoj jubilej, 1000 utakmica kao trener u karijeri. Na terenu je briljirao Jeremy Doku koji je zabio i zadnji gol na utakmici, a još su zabijali i Erling Haaland te Nico Gonzalez. Joško Gvardiol je još jednom odradio dobar posao u obrani te protiv ljutog rivala sačuvao mrežu netaknutom.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Hrvatski stoper osvojio je tri od četiri duela, imao tri otklonjene opasnosti, jedno ključno presijecanje lopte te ga napadači Liverpoola ni jednom nisu predriblali. Imao je 84 posto točnih dodavanja te pet od osam uspješnih dugih lopti. Mediji u Engleskoj ističu da je odigrao jednu solidnu utakmicu u kojoj nije briljirao, ali je bio standardno kvalitetan i bitan za svoju momčad.

Player stats provided by Sofascore

Tako mu je Manchester Evening News dao ocjenu 7 uz objašnjenje da je "riješio nekoliko ozbiljnih prijetnji kako bi City ostao stabilan u obrani, ali da je u jednom napadu skoro pustio Salaha da zabije gol". The Guardian je Gvardiolu dao 8 te napisao da je bio "glatki operator" čija smirenost utjelovljuje profesionalizam Guardiolinih igrača. Sports Ilustraded je igru hrvatskog stopera ocijenio sa 7.1 uz opis da je i dalje čvrst u obrani, što je bitno za klub te da je svaki Liverpoolov napad rješavao smireno.

City je dominirao protiv aktualnog prvaka pa obrana "građana" nije imala puno posla. Liverpool je prvi udarac u okviru gola imao oko 75. minute, a sve prije toga su braniči Pepa Guardiole mirno rješavali te će City s visoke druge pozicije i četiri boda od vodećeg Arsenala na pauzu. Nakon reprezentacija u goste idu Newcastleu.