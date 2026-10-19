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City ostao bez važnog napadača

Piše Luka Tunjić,
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City ostao bez važnog napadača
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Foto: Jason Cairnduff
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Iako će bez Semenya biti gotovo dva mjeseca, u Cityju su nakon pregleda ipak odahnuli. Prve procjene upućivale su na mogućnost znatno teže ozljede

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Manchester City ostao je bez Antoinea Semenya na otprilike osam tjedana. Krilni napadač ozlijedio je koljeno u subotnjoj pobjedi protiv Ipswicha (3-2), a trener Enzo Maresca potvrdio je da se njegov povratak očekuje u prosincu. Bolje su vijesti za Erlinga Haalanda, koji bi nakon ozljede u istoj utakmici mogao biti spreman već za utorak i susret Lige prvaka protiv AEK-a.

- Mogao bi biti dostupan, vidjet ćemo. Jučer je bio prilično dobro, bolje nego prije. Vidjet ćemo kako će biti danas - rekao je Maresca na konferenciji za medije u ponedjeljak.

Zdravstvenih problema imali su i Matheus Nunes, Nico O’Reilly te Mateo Kovačić, no prema trenerovim riječima njihov oporavak ide dobro.

- Ostali su više-manje svi u redu. Jedini koji će vjerojatno izbivati osam tjedana je Antoine - dodao je.

Premier League - Manchester City v Ipswich Town
Foto: Craig Brough

Iako će bez Semenya biti gotovo dva mjeseca, u Cityju su nakon pregleda ipak odahnuli. Prve procjene upućivale su na mogućnost znatno teže ozljede.

- Očekivali smo još goru ozljedu i bili smo zabrinutiji. Nakon snimanja osjetili smo olakšanje jer nije toliko ozbiljno koliko smo mislili. Izbivat će osam tjedana. Sada je najvažniji oporavak. Kada se vrati, u prosincu, dobit ćemo novu energiju u momčadi - objasnio je Maresca.

Premier League - Manchester City v Ipswich Town
Foto: Ian Hodgson

Semenyov izostanak smanjuje i izbor u samom vrhu napada. Maresca je ranije najavio da će ga koristiti kao zamjenu za Haalanda jer City ljetos nije doveo nasljednika Omara Marmousha, dotadašnje alternative norveškom napadaču. Ipak, trener zasad ne želi razmišljati o scenariju u kojem ne bi mogao računati ni na jednog od njih.

- Vidjet ćemo. Trenutačno imamo Erlinga, zašto bismo razmišljali o drugoj devetki? Ako se nešto dogodi ili nam zatreba drukčiji napadač, vidjet ćemo - poručio je.

City u utorak na Etihadu dočekuje AEK. U Ligi prvaka na otvaranju je pobijedio Porto, ali prošlog je tjedna na domaćem terenu izgubio od PSG-a 4-2.

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