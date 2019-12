City sve dalje od naslova! Imali 2-0 pa izgubili 3-2 od 'vukova'

Guardiola se hvatao za glavu i čupao ono malo kose što ima, a stadion Molineux je eksplodirao! Wolverhampton je kod kuće pobijedio Manchester City 3-2 i to nakon što su gubili 2-0, čime su ih (vjerojatno) izbacili iz utrke za naslov prvaka.

Bila je to sve, samo ne obična utakmica Premier lige. Golman Cityja Ederson dobio je crveni karton već u 10. minuti nakon što je srušio Diega Jotu koji je išao sam na gol. City je nakon toga promašio i dva penala, svejedno su vodili 2-0, ali domaćini su napravili veliki preokret i došli do sva tri boda.

Foto: Reuters 'Građani' su nedugo nakon isključenja svog golmana dobili čak dva penala, ali nisu niti jedan zabili. Prvo je Rui Patricio obranio Sterlingu, ali Martin Atkinson je smatrao da su igrači Wolverhamptona prerano ušli u kazneni prostor i ponovio je penal. Međutim Rui Patricio mu je opet obranio, ali ovaj put se lopta samo odbila do engleskog reprezentativca koji je to pospremio u mrežu.

Foto: ANDREW BOYERS

City se s igračem manje jako puno branio, što je bilo atipično od njih, a to je značilo da je Wolverhampton morao napadati, a to im baš i nije forte. Mučili su se s posjedom i kontrolom lopte, a onda im je Sterling u 50. minuti dodao još malo soli na ranu. Dobio je loptu u for, izašao jedan na jedan s portugalskim golmanom i zabio za 2-0.

Međutim, to kao da je probudilo neki dišpet kod domaćina. Znali su da nije sve izgubljeno jer je City bio s igračem manje, a cijelu utakmicu su igrali bez napadača jer je Claudio Bravo stao na mrežu i ušao umjesto Aguera. U 55. minuti Adama Traore sjajno je zabio za 2-1, a onda šok u 82. minuti. Benjamin Mendy čuvao je loptu uz gol aut liniju, a onda mu je loptu oduzeo Traore, dodao u peterac za Jimeneza koji je mirno zabio za 2-2.

Foto: ANDREW BOYERS

Wolverhampton tu nije stao! U 90. minuti Jimenez je ukrao loptu, uposlio Dohertyja na desnu stranu, a on je predivno zabio za veliki preokret i pobjedu od 3-2! Ovo im je već druga pobjeda ove sezone nad Cityjem, a dobili su ih u listopadu 8. kolu Premier lige 2-0.

Foto: ANDREW BOYERS

'Vukovi' su ovom pobjedom pomogli Liverpoolu koji je sada Manchester Cityju pobjegao na velikih 14 bodova razlike nakon odigranih 19 kola. Guardiola će se morati dobro zamisliti jer njegova momčad u posljednje vrijeme ne izgleda nimalo dobro, a titula Premier lige je sve dalje i dalje. No u Liverpoolu se zato šampanjac već hladi...