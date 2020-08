City već razmišlja o budućnosti: Pochettino kandidat za trenera!

<p>Manchester City našao je moguću zamjenu za<strong> Pepa Guardiolu</strong>, javlja Sun.</p><p>Nakon ispadanja Cityja iz Europe, gdje ih je ovaj put izbacio Lyon, Guardiolina budućnost u Cityju upitna je, ali zanimljivo, ne zbog uprave kluba, već zbog njega samog! I eventualno vlasnika kluba...</p><p>Uprava bi ga voljela zadržati, ali Guardiola ima još deset mjeseci ugovora, a usprkos njegovom obećanju kako će donijeti europsku krunu u Manchester što je rekao nakon ispadanja od Lyona, španjolski trener se nećka oko produljenja ugovora.</p><p>Čelnici operativnog dijela kluba <strong>Ferran Soriano i Txiki Begiristain</strong> žele zadržati svog prijatelja u klubu bez obzira na ovogodišnje neuspjehe, međutim, u cijelu priču uplela se i vlasnička struktura na čelu s predsjednikom kluba, <strong>Khaldoonom al Mubarakom</strong> koji je čovjek od povjerenja vlasnika šeika <strong>Mansoura</strong>. Mubarak nije zadovoljan ovogodišnjim predstavama u prvenstvu, a zasigurno je ovo izazvalo još nezadovoljstva.</p><p>Pochettino je glavni favorit za mogućeg nasljednika iz više razloga. Prvo, u Tottenhamu je imao izvrsne rezultate, odveo je Spurse do finala Lige prvaka prvi put u povijesti kluba. Drugo, i dalje ima kuću u Engleskoj te je nakon odlaska iz Spursa rekao da mu je najveća želja ostati u Premiershipu. Dugo mjeseci on se spominjao kao novi trener Uniteda, no tamošnja uprava ipak se odlučila zadržati <strong>Olea Gunnara Sölskjaera.</strong></p><p>Ipak, Pochettina želi i Barcelona, a Kataloncima trener treba odmah. Sve se više spominje Ronald Koeman u Barceloni, ali sve je moguće. Tako da bi City svakako u toj priči mogao ostati praznih ruku...</p><p> </p>