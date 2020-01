Clippersi lako protiv Kingsa, Zubac izdominirao pod košem

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac sa osam koševa (šut 4-8), 13 skokova i jednom blokadom za 23 minute na parketu u svom je posljednjem nastupu u 2019. godini pomogao Los Angeles Clippersima ostvariti 105-87 pobjedu na gostovanju kod Sacramento Kingsa.

Clippersi su zahvaljujući dvjema svojim raspoloženim zvijezdama Kawhiju Leonardu i Paulu Georgeu kontrolirali utakmicu od početka do kraja. Leonard je bio najefikasniji igrač susreta sa 24 poena, dok je Georgeu nedostajala jedna asistencija do "triple-doublea", ubacio je 21 košu uz 11 skokova i 9 asistencija. Kod Kingsa istaknuli su se Richaun Holmes sa 22 pogotka i 10 skokova te Buddy Hield sa 20 koševa.

Foto: Tommy Gilligan/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Clippersi su s omjerom pobjeda i poraza 24-11 i dalje treća momčad Zapadne konferencije, dok su Kingsi sa 12-22 pali na 13. poziciju na Zapadu.

Prvaci Toronto Raptorsi lako su se u svojoj dvorani obračunali s Cleveland Cavaliersima svladavši ih sa 117-97. Kyle Lowry sa 24 koša i Serge Ibaka sa 20 poena i 10 skokova predvodili su Raptorse, dok je kod Cavsa, kod kojih je skromnu minutažu u završnici dobio i Ante Toni Žižić, najučinkovitiji bio Collin Sexton sa 22 ubačaja. Žižić je za 2:47 minuta provedenih u igri ostao bez učinka.

Toronto je sa 23-11 četvrta momčad Istoka, a Cleveland sa 10-23 na 13. mjestu Istoka.

Vrlo je zanimljivo bilo u San Antoniju gdje su domaći Spursi nakon produžetka svladali lanjske finaliste Golden State Warriorse sa 117-113. DeMar DeRozan sa 24 koša i LaMarcus Aldridge sa 17 poena i 12 skokova bili su najbolji kod Spursa, dok Warriorsima nisu bile dovoljne niti odlične predstave Aleca Burksa, koji je ubacio 28, te Glenn Robinsona III, koji je postigao 25 pogodaka.

Spursi su novom pobjedom stigli do učinka 14-18 i sada zauzimaju osmo mjesto na Zapadu, posljednje koje vodi u doigravanje, dok su ozljedama opterećeni Warriorsi i dalje na dnu Zapada sa 9-26.

U derbiju večeri Houston Rocketsi nadigrali su na svom parketu Denver Nuggetse sa 130-104 i to prvenstveno sjajnom četvrtom četvrtinom koju su dobili sa 38-15, nakon prve tri dionice bilo je sa 92-89 za domeće. Rocketse su standardno do pobjede vodili James Harden sa 35 i Russell Westbrook sa 28 pogodaka, dok Nuggetsima nije bilo dovoljan 21 ubačaj Nikole Jokića te 18 koševa Monte Morrisa.

Houston je ostao četvrti na Zapadu sa 23-11, ali se značajno približio drugom Denveru koji je na 23-10.

Indiana Pacersi preskočili su Philadelphia 76-erse na petoj poziciji Istoka svladavši ih u međusobnom ogledu sa 115-97. Gostima izgovor za poraz ne može biti niti neigranje Joela Embiida jer su u trećoj četvrtini zaostajali i 36 poena te su u posljednjoj dionici tek ublažili poraz, što im je treći neuspjeh u nizu. Domantas Sabonis je sa 23 koša i 10 skokova predvodio Pacerse, odlično ga je pratio T.J. Warren sa 21 poenom, dok su Josh Richardson sa 20 ubačaja i Ben Simmons sa 18 pogodaka i 10 skokova bili najbolji kod Sixersa.

Indiana je sada na omjeru 22-12, a Philadelphia na 23-13.

Oklahoma City Thunder velikim je preokretom u samoj završnici stigao do 106-101 domaće pobjede protiv Dallas Mavericksa. Gosti su tricom Luke Dončića tri minute prije kraja stigli do vodstva 99-92, no do kraja dvoboja domaći su napravili seriju 14-2 i upisali važnu pobjedu.

Vrhunsku završnicu odigrao je Chris Paul, upravo je on postigao koš za vodstvo Thundera 102-101 40 sekundi prije isteka vremena. Dallas je kod rezultata 104-101 imao posljednju priliku na utakmici, ali pokušaji za tricu Maxija Klebera i Dončić u posljednjih 10 sekundi nisu prošli kroz obruč, da bi Shai Gilgeous-Alexander potom pogodio oba slobodna bacanja za konačnih 106-101.

Paul je susret okončao sa 17 koševa, osam skokova i sedam asistencija za domaće kod kojih su Danilo Gallinari i Dennis Schroeder ubacili po 20, a Gilgeous-Alexander 19 uz 10 skokova, dok je Dallas vukao Dončić sa 35 ubačaja, 10 skokova i sedam asistencija, no kakvu-takvu pomoć imao je samo od Klebera koji je upisao po 14 poena i skokova.

Thunder je sedmi na Zapadu sa 18-15, dok su Mavsi peti na Zapadu sa 21-12.

Boston Celticsi lako su se kao gosti obračunali sa Charlotte Hornetsima svladavši ih sa 109-92. Čak tri igrača Celticsa ubacila su preko 20 koševa, Jayson Tatum 24, Kemba Walker 22, a Gordon Hayward 21 uz 10 skokova, dok su slabašne domaćine predvodili P.J. Washington sa 15 pogodaka i Miles Bridges sa 14 poena i 10 skokova.

Boston je drugi na Istoku sa 23-8, a Charlotte 10. na Istoku sa 13-23. (mg)