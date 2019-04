Clippersi ludom serijom 72-37 okrenuli Warriorse u Oaklandu!

Doc Rivers i njegova 'banda' šokirali su žuto more od 20 tisuća u Oracle Areni koji su došli na feštu druge 'zajamčene' pobjede njihovog Golden Statea u seriji sa Clippersima. Šampioni su 29. minuti imali 94-63, ali tvrdoglavi veteran Lou Williams i neopterećeni Montrez Harrel zajedno su im utrpali 61 poen, Danilo Gallinari je dodao 24 i... Clippersi su okrenuli Warriorse i senzacionalno poravnali ovu seriju na 1-1!

Pat Bev and the Clippers DID THAT. pic.twitter.com/haoTLS5mHs

Da za dvostruke uzastopne prvake i branitelje naslova večer bude još gora 'pobrinula' se ozljeda centra DeMarcusa Cousinsa koji je nakon samo četiri minute na parketu odšepao u svlačionicu zbog ozljede butnog mišića, a poslije utakmice trener Steve Kerr je komentirao: "Ne izgleda dobro, mislim da smo ga izgubili na duže vrijeme"...

Warriorsi sada, uz sve pozitivne NBA rekorde koje su oborili, drže i dva negativna: jedina su momčad koja je (2016.) ispustila 3-1 vodstvo u finalnoj seriji i jedina koja je u play-off utakmici izgubila nakon što je vodila 31 razlike. Landry Shamet je pogodio tricu za 133-131 15 sekundi prije kraja, Warriorsi su djelovali zbunjeno, Harrel je dodao još dva za 135-131 Clippersa što je bilo i njihovo najveće vodstvo na utakmici i konačni rezultat.

The Clippers’ comeback win was UNBELIEVABLE 👏



🔹 Down 31 points with 7:31 left in the 3rd

🔹 0.01% win probability in the 3rd

🔹 72-37 run to close out the game

🔹 Largest comeback in NBA playoff history pic.twitter.com/LLbjYlmHOV