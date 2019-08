Čolak: Kako da budem umoran ako me zove moja Hrvatska?!

Još dva koraka. Još samo dva koraka i Hrvatska bi mogla imati dva kluba u skupinama najjačih europskih nogometnih natjecanja. Dinamu je Europa zajamčena (ako Bog da skupina Lige prvaka), a Rijeka nakon lakog obračuna s Aberdeenom EL skupinu lovi preko daleko više prepreke - belgijskog Genta.

Sjajna ekipa koja s Rujevice u svijet plasira klupski multimedijski sadržaj (Ivan Dragnić, Marko Smoković, Ivan Donadić, Marko Babić...) složila je dvominutnu priču o revanšu Škotima, o tome kako je srušen Aberdeen...

Škotima dvaput, a prije Genta i jednom Osijeku, zabio je Antonio Mirko Čolak (25). Riječki 'matador', svježi reprezentativac, napadač koji i zabija i 90 minuta 'rinta' za svoju momčad i: uživa u pretpozivu izbornika Zlatka Dalića za Euro kvalifikacije sa Slovačkom i Azerbajdžanom.

- A kako uopće opisati radost koju sportaš osjeti kad ga se pozove u reprezentaciju?! Pretpoziv ili poziv, srce je zaigralo od sreće kad sam doznao da sam na izbornikovom popisu. To što sam rođen u Njemačkoj i do prije godinu i pol živio u Njemačkoj nema nikakve veze sa pripadnošću. Srce ne pita, a ono oduvijek govori samo jedno: želio jedino dres hrvatske reprezentacije - priča nam Čolak prije polaska za Belgiju iz krčke zračne luke.

I Gent odgodio

Gent je odgodio svoju utakmicu sa Antwerpenom baš kao što ste vi odgodili svoj derbi s Dinamom. Šef je odmarao šestoricu igrača u prethodnom kolu, domaćem remiju s Osijekom. Vi niste bili među njima. Puljić je još oporavljenik, Rijeka nema pravu zamjenu za vas, a u ludom ste euro-ritmu od dvije utakmice tjedno...

- Ako aludirate na umor kucate na kriva vrata. Ja nikad nisam umoran! Jednostavno sam valjda takav sportaš. Ne znam igrati 's ručnom' i ne znam za umor. Kako ću biti umoran kad se moja Rijeka bori u Europi i(li) ako me zove moja Hrvatska?! Mislim da nema drugog načina nego potrošiti se do kraja na svakoj utakmici. Ja sam napadač koji obožava 'rintati' za svoju momčad i onda ako još i zabijem, super, a ako ne... Nek' trpa netko drugi, glavno da Rijeka prođe.

Vaš protivnik Gent i njihov sljedeći protivnik u belgijskoj ligi, Antwerpenom, svoje EL utakmice igraju isti dan. Dakle nije bilo obveze o odgodi, ali ipak su to dogovorili bez uplitanja njihovog Saveza.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- To ja ne mogu komentirati. Jedino što znam jest da smo svi mi u riječkoj svlačionici nevjerojatno motivirani da nakon ove dvije izborimo još šest europskih utakmica. Da, vjerujemo da Rijeka to može. Znamo da je Gent jači od Aberdeena, ali znamo i da mi možemo još puno bolje nego što smo odigrali sa Škotima. Šteta što nismo dobili Osijeka, ja sam uz postignuti gol imao onu 100%-nu šansu u zadnjoj sekundi utakmice, ali ne može baš svaka ući, a? - smije se Čolak koji to dobro raspoloženje nosi kao zaštitni znak. Brdo energije i to: pozitivne energije.

- A da, takav sam. Nosi me optimizam. Uživam u nogometu, uživam na Kvarneru i u Rijeci. Za mene je prelazak iz Bundeslige u Prvu HNL: korak naprijed!

Godišnjica Stuttgarta

Protiv Aberdeena ste prvu utakmicu igrali doma, sada je prva u gostima...

- Nema razlike. Kako god okreneš jedna je kod njih, jedna na Rujevici i moramo biti vrhunski u obje da prođemo. Neću puno komentirati Belgijce, šef i njegov stožer izanalizirali su ih do najsitnijeg detalja. Jaki su, to je svima jasno, ali mi sigurno imamo šanse za prolaz. Jedva čekam istrčati protiv Genta. Škotima sam zabio dva, nema razloga ne vjerovati da koja lopta neće završiti i u belgijskoj mreži - najavio je najbolji Rijekin strijelac, golgeter za kojeg je Damir Mišković Hoffenheimu iskrcao milijun eura pa ga tako pretvorio u najskupljeg nogometaša u Rijekinoj povijesti.

Ghelamco Arena je 'bonbon' od stadiona, star šest godina, 20 tisuća mjesta, strme tribine, travnjak spušten... Akustično grotlo.

Foto: Danijel Vukušić/24sata Foto: Danijel Vukušić/24sata

Što prije Genta kaže predsjednik?

- Isto što i nakon Aberdeena: predivno je biti Rijekin predsjednik - smije se Mišković.

- Gent je jak, opasan protivnik, ali 'recept' je uvijek isti i piše na svakom koraku Rujevice. Kad slijedimo klupski moto 'Zajedno smo Rijeka' i onu staru navijačku 'Krepat ma ne molat' onda Rijeka može srušiti svakoga. Naravno, nema imperativa jer Belgijci su skupa i jaka momčad no mi idemo po prolaz, a o svim drugim detaljima odlučuju Bišćan i igrači - rekao nam je presidente.

Foto: Danijel Vukušić/24sata

Igor Bišćan u Belgiju je došao bez Tomečaka, Mamića, Pavičića i Lorenca Šimića. Gorgon i Puljić su napokon na raspolaganju, naravno: upitno s kolikom pravom minutažom u nogama. Ali Gorgon bi vrlo lako mogao i dobiti određenu minutažu.

Danas je, inače, točno šest godina od 2-1 trijumfa na Kantridi nad Stuttgartom! Jedna od najdražih godišnjica svakom riječkom navijaču...

Šef Bišćan djeluje krajnje smireno, a 100% fokusirano. Da on može istrčati Rijekini bi izgledi za prolazak žestoko porasli jer ovako, realno... Gent je poprilični favorit. Belgijski su novinari toliko samouvjereni da vrlo mali broj njih uopće planira doći u Rijeku za tjedan dana! Trener Jess Thorup mogao bi biti bivši ako ne prođe Rijeku.

- Favoriti su, to je normalno. Oni imaju kudikamo više jakih utakmica u kudikamo jačoj ligi. Ali optimist sam. Jer moji dečki pokazuju da su posve svjesni na koji način možemo protiv jačih od nas što su dosad već sami sebi i potvrdili (finale Kupa s Dinamom, nap.a). Želimo zabiti gol, uzvrat učiniti neizvjesnim. A morat ćemo biti bolji nego protiv Aberdeena jer i Gent je zahtjevniji, bolji protivnik nego Škoti - rekao je Bišćan.

Bijeli se odmah nakon utakmice vraćaju na Kvarner.