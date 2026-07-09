Collina poslao jasnu poruku: 'Čak ni predsjednik Fife ne može utjecati na odluke sudaca...'

Tekuće Svjetsko prvenstvo donijelo je niz sudačkih kontroverzi.

Krenulo je poništenim golom Joška Gvardiola Hrvatskoj u posljednjim sekundama utakmice s Portugalom, nastavilo se skandaloznom odlukom kojom je Folarinu Balogunu uklonjenja suspenzija navodno pod pritiskom Donalda Trumpa, a kulminiralo poništenim golom Egiptu u utakmici protiv Argentine.

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Zbog svega toga, šef sudaca Fife, Pierluigi Collina (66) morao se javno oglasiti.

- Nitko ne može dovoditi u pitanje integritet službenih osoba SP-a. Jednako tako, nitko ne može tvrditi da na Fifino suđenje može utjecati bilo tko, pa čak ni predsjednik Fife Gianni Infantino. Uvijek je pokazivao svoju punu podršku, vjerujući nam da radimo s potpunom neovisnošću - rekao je Collina, koji je pojasnio i situaciju s poništenim golom Egiptu.

Foto: JENNIFER GAUTHIER/REUTERS

Naime, VAR je akciju vratio na egipatski šesnaesterac zbog prekršaja egipatskog igrača Marwana Attie koji je gazio na nogu Lisandru Martínezu, što je, prema Collini, standardna primjena pravila bez obzira na udaljenost od gola.

- Vjerujemo da je prekršaj prekršaj. Bez obzira na to čini li se 'očiglednim', ako ga sudac nije vidio na terenu, VAR može intervenirati - zaključio.

Collina je i objasnio da će konstruktivna rasprava o odlukama uvijek biti dio nogometa, ali da neutemeljene optužbe nemaju mjesta u sportu.