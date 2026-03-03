Obavijesti

SUČIĆ BEZ UČINKA

Como i Inter bez golova u prvoj utakmici Kupa. Smolčić odigrao sjajno, Baturina ušao pred kraj

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
Foto: Giuliano Marchisciano/IPA Sport / ipa-agency.net

Como i Inter bez golova u polufinalu Kupa! Fabregasova momčad bolja, ali bez gola, Inter misli na derbi s Milanom. Smolčić briljirao, uzvrat na San Siru se bliži

U prvom susretu polufinala talijanskog nogometnog Kupa Como i Inter su odigrali bez golova. Bila je to skromna predstava u kojoj niti jedna momčad nije željela previše riskirati.

Coppa Italia - Semi Final - First Leg - Como v Inter Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Domaćin je bio nešto bolji, ali momčad Cesca Fabregasa nije uspjela pronaći put do suparničke mreže. "Nerzzurri" su očito mislima već bili u nedjelji kada ih očekuje derbi protiv Milana u kojem bi pobjedom gradskom suparniku pobjegli na 13 bodova i zapečatili borbu za "scudetto".

Martin Baturina je za Como zaigrao od 86. minute, dok Nikola Čavlina nije branio, a Ivan Smolčić bio je najbolje ocjenjeni igrač na terenu. Odigrao je zrelu utakmicu i nije posustai niti u jednom trenu. Kod Intera je Petar Sučić odigrao cijeli susret. Uzvratni susret je 22. travnja na San Siru. U drugom polufinalu Lazio će se u srijedu na Olimpicu dočekati Atalantu.

