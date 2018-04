Conor McGregor uhićen! Skroz je prolupao i ozlijedio trojicu...

Njujorška policija privela je UFC borca Conora McGregora koji je evidentno potpuno prolupao. Jer zašto bi se inače ničim izazvan pojavio na media dayu za UFC borbe ovog vikenda, uključujući i spektakl Khabib - Holloway u lakoj kategoriji i tamo napravio živi cirkus. Potom je pobjegao, ali nakon nekoliko sati sam se predao policiji u Brooklynu.

Irac je ludujući ozlijedio dvojicu boraca - Michaela Chiesu i Raya Borga. Najgore je prošao Chiesa, ima posjekotine po glavi i licu jer je bio pored prozora u autobusu kad je Conor stao bacati sve što mu se našlo pod rukom, uključujući i stalak za bicikle (?!). Rasječen je na nekoliko mjesta, pokušali su ga "zakrpati" kako bi nastupio protiv Anthony Pettisa jer je Dana White jedan meč već morao maknuti s rasporeda, ali nisu uspjeli - sportska komisija zabranila je nastup i njemu i Rayu Borgu protiv Brandona Morena.

Conor McGregor Dolly Throwing Attack Insane Video from Inside the Bus!: https://t.co/LGXywo6DEX via @YouTube