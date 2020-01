Conor podbada: Khabib drhti, prestrašen je i ne želi revanš

Irski MMA borac Conor McGregor (31) vratit će se oktogonu nakon godinu i tri mjeseca pauze protiv Amerikanca Donalda Cerronea (36) 18. siječnja u Las Vegasu, ali čini se da ga ne zanima previše taj meč, nego revanš protiv Rusa Khabiba Nurmagomedova (31).

- Taj čovjek drhti, ne želi taj meč. Mogu nanjušiti sranje, prestrašen je i to je to. No svi ostali žele, i šef Dana White i svi ostali. Zato može bježati, ali ne može se sakriti. Veselim se tome - rekao je Conor za Mac Life.

Podsjetimo, upravo je Khabib poslao McGregora u mirovinu koju je kasnije povukao nakon što ga je pobijedio gušenjem u četvrtoj rundi borbe za pojas lake kategorije u Las Vegasu.

- Osvojio sam prvu rundu. On je bio u boljoj poziciji u parteru, ali vodio sam u razmjenama. U drugoj sam imao slab pristup, on je samo trčkarao, a onda me sretno uhvatio onim udarcem i imao sjajnu rundu - prisjetio se Conor pa dodao:

- Što se dogodilo nakon toga? Ja sam osvojio treću rundu! Kad pogledate uvodne razmjene u četvrtoj rundi, pobjeđivao sam i u njoj dok nismo završili na podu.

Objašnjenje za poraz vidi u, kako je rekao, groznom kampu.

- Nisam poštovao ljude koji vjeruju u mene, nisam poštovao tim, nisam bio predan, a svejedno sam pružio onakav nastup. Te večeri zadao sam posljednji udarac njegovu bratu i rođaku.

Pobijedi li Cerronea, McGregor ima osigurano mjesto u meču protiv boljega iz ogleda Khabiba i Tonyja Fergusona, kako je potvrdio prvi čovjek UFC-a Dana White.