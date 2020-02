Conor priznao: Neke stvari s Khabibom otišle su predaleko

To je jednostavno takav posao. Na kraju dana, dogodilo se to što se dogodilo. To je to! Neke su stvari možda otišle previše daleko, ali tako je kako je, rekao je za ESPN bivši prvak u lakoj kategoriji i veliki povratnik u oktogon, 'zloglasni' Conor McGregor (31) čiji nadimak polako 'slabi'.

Doduše, možda je tolika količina respekta bila prisutna zbog samog Cerronea i njegove veličine, dok su s Khabibom stvari ipak bile malo drugačije. Priznao je Conor da je malo prekardašio, ali smatra da krivnja nije samo njegova već objašnjava da je Khabib imao prste u svemu. Maltretirao je njegovog sparing partnera i prijatelja Artema Lobova pa je Conor morao odgovoriti napadom u Brooklynu.

Foto: EVGENIA NOVOZHENINA

- Nije to došlo niotkuda! Postojale su stvari koje su dovele do onoga što je kazano. Nije to stiglo samo od sebe. Sve ono što se ranije događalo, poput situacije s Lobovom - objasnio je Conor.

No, okrenuo je novu stranicu u svojoj borilačkoj karijeri, ali i životu te će odsad biti fokusiran na svoju vještinu i sam sport. Ipak, željan je uzvrata s Khabibom te će za sljedeći okršaj biti potpuno spreman.

Foto: Reuters/PIXSELL

- Napravio sam korak natrag u odnosu na sva ta događanja i sada sam fokusiran na vještinu. Bit će to meč između dva vrlo vješta borca. On ima određene kvalitete i ja imam određene kvalitete. To je jedan vrlo zanimljiv obračun dva vrlo fokusirana borca i to je ono što će se dogoditi u idućem našem meću. Veselim mu se sa smiješkom - objasnio je Conor.

Podsjetimo, Dana White je nagovijestio da će sljedeći Conorov protivnik biti pobjednik meča između Khabiba i Tonyja Fergusona (35), a bio bi to uzvratni meč nakon listopada 2018. kad je Dagestanac slavio protiv Irca gušenjem u četvrtoj rundi.