Conor: Prvi dres Uniteda uzeo novcem zarađenim na pričesti

Ole Gunnar Solskjaer je poseban čovjek - započeo je svoju kratku odu Manchester Unitedu Irski borac Conor McGregor.

Nakon što su otjerali Josea Mourinha i na trenersko mjesto postavili bivšeg igrača bez previše trenerskog iskustva, "crveni vragovi" su nanizali osam pobjeda. U petak su srušili i Arsenal, a klupskoj se legendi naklonio McGregor i po prvi puta otkrio da je njegovo srce uz United.

Ole Gunnar Solskjær is a special man! The Man United Super Sub. Player AND Manager. Insane! You can feel the passion he has for his club and it’s history. Beaming with pride as he vividly explains the teams amazing counter attacking ability over the years. Past and present! Wow!

- Super zamjena Manchester Uniteda, igrač i menadžer. Ludilo! Možete osjetiti strast prema klubu i njegovoj povijesti. Pun je ponosa i sada svim klubovima očigledno objašnjava sve ono što je naučio. Wow - napisao je McGregor na Twitteru.

Sada UFC snagator, u mladosti je bio nogometaš. Trenirao je u lokalnoj momčadi Lourdes Celtic u rodnom Dublinu. Podsjetio se na te dane nakon što je jedan navijač objavio njegovu fotografiju iz dječačkih dana u Unitedovom dresu i otkrio da ga je kupio novcem zarađenim od - Prve pričesti.

I see my son when I look at this. Thank you for sharing.

This is a picture from my schools “sports day”, and that infamous Grey Utd jersey, I actually bought myself with my communion money at 8 years of age.

I’d love to know where it is now.

A truly Notorious football jersey! https://t.co/1NxLZYJMXt