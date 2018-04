Conte spreman za otkaz: Već sam i umoran od ponavljanja...

Tottenham je nakon 28 godina i 27 posjeta Chelseaju konačno prekinuo prokletstvo Stamford Bridgea pobjedom 3-1. Junak dvoboja bio je Dele Alli, strijelac dva pogotka za Spurse, ali on je priliku što je došao pod svjetla reflektora iskoristio i kako bi se obračunao s kritičarima.

- Siguran sam da će ljudi svejedno biti razočarani mojom igrom. Imat će nešto za prigovoriti iako sam zabio dva gola - smatra Dele Alli koji se našao na meti kritika jer je ove sezone do utakmice s Chelseajem postigao šest pogodaka, bitno manje u odnosu na prošlu koju je završio sa 18 golova i sedam asistencija.

- Mislim da nemam što dokazivati. Samo pomažem momčadi koliko mogu. A kao što sam rekao i ranije, ne dira me previše što će ljudi govoriti - kaže Tottenhamov nogometaš, a s njim se slaže i menadžer Mauricio Pochettino.

- On je veliki talent i nemam nikakve sumnje oko njega. Mladi igrači trebaju prostora da bi mogli disati. Nose pritisak na svojim ramenima. Ali on nema što dokazivati niti meni niti Tottenhamu. Zaboravljamo da je njemu samo 21 godina. Ponavljam, 21 godina - naglašava trener Spursa koji se osvrnuo i na praktički riješenu utrku za Ligu prvaka.

- Ogromna tri boda, velika pobjeda za nas. Sad smo u dobroj poziciji da budemo među prva četiri, ali još je puno do kraja. Moramo biti fokusirani i pripremiti sljedeću utakmicu, a to je protiv Stokea. Nismo još ništa postigli, moramo se boriti, naš pristup mora svaku utakmicu biti ovakav. I sretan sam zbog pobjede na Stamford Bridgeu nakon 28 godina, ali to su samo tri boda - zaključuje Pochettino.

Antonio Conte bio je jako ljutit nakon što je njegova momčad primila treći pogodak pa je čak šutnuo bočicu s vodom koja se nalazila uz teren. Svjestan je Talijan da mu je ovaj poraz bio vjerojatno zadnji čavao u lijes što se tiče ostanka u Chelseaju.

- Bio sam izrazito frustriran jer smo primili taj treći gol na vrlo glup način. Pa nabij tu loptu na tribine! A ne da primimo pogodak, ali takva nam je cijela sezona... - žali se trener aktualnog engleskog prvaka.

- Zašto je teško obraniti naslov? Ja sam već umoran od ponavljanja nekih stvari. Imam svoje mišljenje o svemu ovome, ali ne želim stvarati probleme i zadržat ću ga za sebe - ispalio je Chelseajev trener.

- Ne brinem kako će klub reagirati ako ne uđemo u Ligu prvaka. Iskreno, znam da igrači, a i ja, dajemo sve od sebe. Radimo naporno da bismo odigrali dobru sezonu, ali ako smo na ovoj poziciji, onda valjda i zaslužujemo biti na ovoj poziciji. To je refleksija naše vrijednosti - između redova je Conte kritizirao upravu jer mu momčad nije kompetitivna za nešto više.