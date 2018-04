Ćorić: Igrao sam svoj najbolji tenis, pun sam samopouzdanja

Davis Cup reprezentacije Hrvatske i Kazahstana odrađuju posljednje pripreme uoči četvrtfinalnog meča koje će se odigrati u Areni Varaždin ovaj vikend.

Hrvatska je veliki favorit u tome susretu, ali izbornik Kazahstanaca Dias Doskarajev rekao je kako je svjestan da njegova momčad ima male šanse te da će pokušati iskoristit i najmanju priliku koja im se pruži. Kazahstance će predvoditi 92. tenisač svijeta Mihail Kukuškin čiji je najbolji plasman bio 46. mjesto iz 2015. godine.

Borna Ćorić trenutno se nalazi u formi života. Osvrnuo se na Masterse u Miamiju i Indian Wellsu u kojima je ostvario vrhunske rezultate te na nadolazeći meč protiv Kazahstana.

- Rezultati su bili fenomenalni, mislim da sam odigrao dva najbolja turnira u životu. Odigrao sam jako puno mečeva, dobro se osjećao i to će mi pomoći, imam dosta samopouzdanja. Pobjeđivao sam igrače koji su oko tridesetog, četrdesetog i pedesetog mjesta, od kojih sam prije često gubio. Pokazao sam ranije da mogu igrati protiv najjačih, a onda bi došli mečevi s igračima koji su trideseti ili četrdeseti i od njih gubio. Sada sam i takve pobjeđivao, i to dobrom igrom. To mi za samopouzdanje više znači od meča protiv Federera - kaže Ćorić te dodaje:

- Opet, ovo je nešto drugačije, igra se na zemlji, u dvorani, tako da su uvjeti potpuno drugačiji. Malo sam kasnije došao nego obično, tako da još imam problema s vremenskom razlikom, ali valjda ću biti spreman za petak.

Iako je Hrvatska favorit, Ćorić, Čilić i ekipa ne smiju se opustiti.

- Sigurno da smo favoriti, to nije sporno, no svi znamo da je ovo tenis, Davis Cup, i da se svašta može dogoditi. Bilo bi dobro da u petak Marin igra prvi, pa da ja u svoj meč uđem još opušteniji, ali u svakom slučaju ne trebamo se opustiti i pomisliti da smo već sada pobijedili - rekao je drugi hrvatski reket te dodao par riječi o Kukuškinu s kojim ima negativan omjer:

- Već sam nekoliko puta rekao da protiv njega imam omjer 0-2. Čak nisam igrao loše, on je igrao jako dobro. Neugodan je igrač, jako ga respektiram, tako da sigurno neće biti lagano - zaključio je za kraj Borna Ćorić.