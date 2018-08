Ćorić izdominirao: Bolje da ti je drška kratka nego nešto drugo

Iako je izgubio u drugom kolu Cincinnatija od Nicka Kyrgiosa, Borna Ćorić uživa u rankingu karijere i u najboljoj sezoni dosad. Velike zasluge za to ima i njegov tim te dobra atmosfera oko našeg mladog asa.

Da su odnosi među našim tenisačima opušteni, pokazuje i objava na Instagramu Mate Pavića. Naime, na jednu fotografiju s treninga, Ivo Karlović mu je komentirao:

- Malo ti je kratka drška - referirajući se na položaj njegovih ruku kod bekenda, a onda se nadovezao i Ćorić:

- Bolje drška nego nešto drugo.

A Ćorić je na Twitteru objavio komičnu situaciju, kada je njegov kondicijski trener, Claudio Zimaglia, zaspao u prtljažniku auta, a trener Kristijan Schneider ga je zatvorio:

- Zimaglia je uspavana ljepotica, Kiki je bradati zlikovac, a mene boli ku*ac.

Adventures of #dynamictrio @czimaglia - sleeping beauty#kikischneider - bearded villain

me - zero f*cks given#funtimes pic.twitter.com/NdtSpsnVMC