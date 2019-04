Ćorić opet u Umagu: To mi je najdraži turnir, želim osvojiti

U Umagu sam dobio prvi ATP meč, to mi je najdraži turnir. Ne bi bilo ništa ljepše nego da ga ja osvojim, rekao je hrvatski tenisač Borna Ćorić na zagrebačkoj promociji 30. izdanja Plava Laguna Croatia Opena, na kojoj je predstavljen kao najveća zvijezda turnira koji će se umaškom Stella Marisu odigravati od 12. do 21. srpnja.

Za Bornu Ćorića će to biti četvrti nastup u Umagu i povratak nakon što je prije dvije godine morao odustati od igranja zbog ukočenog vrata. Dvaput je bio četvrtfinalist u Stella Marisu, a za Umag ga vežu posebne uspomene.

- Prvi put kad sam došao 2013. izgubio sam od Zeballosa, a 2014. sam dobio svoj prvi ATP meč, tako da mi je to najdraži turnir. Velika mi je čast igrati tamo. Obožavam igrati doma, pred našom publikom. Uvijek imam ekstra motivaciju - poručio je Ćorić te dodao da ga ne opterećuje igranje na domaćem terenu, već upravo suprotno.

- Znam taj pritisak, ali veselim mu se. To mi paše. Za to treniramo. Nadam se da ću igrati sjajan turnir. Slažemo se da ne bi bilo ništa ljepše nego da ja osvojim turnir - poželio je Ćorić, a voditeljica konferencije za medije te dugogodišnje zaštitno lice i glas umaškog turnira Antonija Mandić sugerirala je da bi prikladan suparnik u finalu bio umaški pobjednik iz 2016. Talijan Fabio Fognini, najavljen kao druga velika zvijezda rođendanskog izdanja Croatia Opena.

- Nemojte protiv Fogninija, sad sam od njega izgubio, Bolje netko drugi - kroz smijeh je odgovorio Borna, čiji je povratak u Umag najavio je direktor turnira Lawrence Frankopan.

- Trideset godina bilo čega je fantastično postignuće, a 30 godina odličnog tenisa je na ponos Umagu. Čast mi je što sam direktor u 30. izdanju. Radili smo naporno da opravdamo to postignuće. Borna nije tu samo zbog besplatne kave, nego se obvezao igrati, na čemu mu zahvaljujem. Znam da nije lagan tjedan, odmah poslije Wimbledona. No, u odličnoj je formi i možda dođe kao pobjednik Roland Garrosa - rekao je Frankopan te se okrenuo prema mladom tenisaču kojega je kao menadžer uveo među profesionalce i poručio:

- Nadam se da ćeš i u tom slučaju doći. Dolazi nam i Fabio Fognini. Nije moglo biti bolje najave njegovog dolaska od osvajanja Monte Carla. To su naša dva najveća imena koja možemo u ovom trenutku najaviti, ali bit će ih još - najavio je Frankopan te posebnu zahvalu uputio Goranu Ivaniševiću koji će odigrati dvije ekshibicije na stadionu koji nosi njegovo ime; protiv Gorana Prpića reprizu prvog umaškog finala iz 1990., a protiv Patricka Raftera reprizu legendarnog wimbledonskog finala iz 2001.

- Goranu zahvaljujem na dvije prekrasne ekshibicije kojima ćemo također obilježiti 30 godina turnira.

Neven Staver, predsjednik Uprave Plave Lagune koja je glavni sponzor turnira, zahvalio je svima koji su kroz zadnjih 30 godina sudjelovali u izgradnji onoga što danas predstavlja Croatia Open koji je nazvao jednom od jednom od najdugovječnijih i najuspješnijih sportskih manifestacija u Hrvatskoj.

- Sve se promijenilo u 30 godina, a jedino je ATP Umag konstanta na kojem se svi okupljaju, što je Umagu osiguralo status teniskog grada, a Istri i Hrvatskoj turističku promociju - rekao je Staver te dodao:

- Naš cilj je osigurati visok standard za sve igrače, ugodan boravak i zabavu za sve gledatelje i svim ljubiteljima tenisa osigurati vrhunski tenis. Bornino prisustvo dokaz je da ćemo to imati ove godine.

Okupljanje u zagrebačkom hotelu Canpy by Hilton predsjednik Uprave Plave Lagune iskoristio je kako bi s glavnim ravnateljem Hrvatske radio televizije Kazimirom Bačićem potpisao i novi dugogodišnji sporazum o suradnji.

- Od 1990. Hrvatska radio televizija prati turnir i sigurno je doprinijela statusu i ugledu turnira. Činit ćemo to i u narednim godinama. U srpnju je to jedan od ključnih sportskih događaja, a HRT snažno prati sport. Pripremamo iznenađenja i poboljšanja u praćenju turnira - najavio je Bačić.

Među onima koji su od prvog izdanja turnira uz Croatia Open je i gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese.

- Imao sam privilegiju biti na prvom, a nadam se da ćemo zajedno dočekati i 40. Učili smo hodati i pisati, imali smo uspone i padove, na kraju smo postali prepoznatljivi. Stvorili smo tradiciju i sada to treba znati sačuvati - zaključio je Bassanese i pozvao sve koji to mogu da budu u Umagu od 12. do 21. srpnja na 30. izdanju prvog i danas jedinog hrvatskog ATP turnira.