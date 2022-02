Tjedni, mjeseci i turniri prolaze, ali Borne Ćorića i dalje nema na terenu. Trebao se vratiti u Australiji, potom u Dohi, Rotterdamu, Dubaiju, no sve je otkazao. Rame koje je operirao u svibnju još nije potpuno spremno za natjecateljski tenis.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Zadnja dva mjeseca sam super. Puno bolje ide. Izgubio sam dosta vremena, ali to je tenis, to je život. Zadnja dva mjeseca sam počeo, na dosta solidnoj razini, danas najjači trening dosad i planiram se vratiti jako brzo", rekao je Borna za Dnevnik Nove TV.

Prošla je točno godina dana otkako je odigrao zadnji meč, u Rotterdamu. Tri mjeseca kasnije otišao je u SAD na operaciju. Plan je zasad da se vrati na skorašnjem Indian Wellsu.

- Ne pijem nikakve tablete nakon pet godina pa sam sretan. Jedino ne možemo znati što kad dođe službeni meč, ali sve testove sam prošao. Je li me bilo strah za nastavak karijere? Da budem iskren, do prije osam tjedana nisam, neću reći nisam vjerovao, ali nisam bio siguran što će biti, tako da sad dok nisam počeo trenirati i dok nisam vidio da mogu, ne bih rekao da nisam vjerovao, ali definitivno nisam bio siguran što će biti..

Znamo svi što je, pak, bilo s Novakom Đokovićem i Australian Openom. Što Borna kaže o svemu?

- On je sam svoj čovjek i može raditi što god hoće. Ja sam se cijepio, ali nemam tu puno toga dodati. To je njegova odluka i ja to poštujem. Nije me iznenadio, svi znamo koliko je jak u glavi i da pod pritiskom neće odustati.