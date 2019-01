Ćorić prvi put prošao u 2. kolo, proslavio selfiejima s Hrvatima

Borna Ćorić i Ivo Karlović su u drugom kolu Australian Opena.

Naši tenisači uspješno su prošli svoje prve preprekei tako nastavili uspješan niz Hrvata koji su jučer započeli Čilić, Vekić i Martić.

Borna je sa sigurnom igrom pobijedio 321. igrača svijeta, Belgijca Stevea Darcisa 3-0 u setovima (6-1, 6-4, 6-4) i tako po prvi put u karijeri prošao prvo kolo u Australiji.

Believe it or not, @borna_coric has never won a 1R at the #AusOpen...



Until now 🙌



The 11th seed def. Steve Darcis 6-1 6-4 6-4 to advance to the 2R for the first time. pic.twitter.com/VxXrpundxZ