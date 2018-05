Ćorić: Put do ostvarenja snova nije uvijek lak kao što mislimo

Dragi navijači ovom prilikom Vam se želim zahvaliti još jednom na svakoj Vašoj riječi potpore i podrške našem voljenom klubu. Ono što mogu reći jest da put do ostvarenja snova nije uvijek lak kao što zamišljamo. Puno odricanja, truda i rada je potrebno da bi došli do konačnog cilja, a prije svega želim zahvaliti svojim roditeljima koji su uvijek vjerovali u mene, cijeloj mojoj obtelji, te svim ljudima koji su u dobrim i onim manje dobrim trenucima bili uz mene. Hvala svim suigračima, trenerima, fizioterapeutima i svima koji su svakodnevno živjeli za Dinamo - zajedno smo slavili i tugovali. Svi zajedno možemo biti ponosni što smo imali čast biti dio našeg Dinama. Dinamo je za mene posebna priča i posebna emocija. Igrati za Dinamo kao dječaku mi je predstavljalo sve ono sto sam želio od života, ali moje radosti i snovi su jedno, a profesionalan život nogometaša sasvim drugo. Kako to obično bude došlo je vrijeme za rastanak. Iz najdražeg kluba odlazim u jedan od najvećih na svijetu AS Roma, te se veselim novim izazovima koji su ispred mene. Svojim sad već bivšim suigračima želim puno sreće, da osvoje sve što se osvojiti može i da s ponosom nose plavi dres, a ja ću uvijek bit njihov najveći navijač! 👉 Nikad ne odustajte od svojih snova ma koliko bilo teško. Budite hrabri, ponosni, ustrajni i što je najvažnije okružite se ljudima koji vas vole i vjeruju u vas. Još jednom veliko HVALA na svim uspomenama koje smo zajedno doživjeli i proživjeli s Dinamom! #NemaPredaje ❤