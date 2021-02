Izabrao sam Venlo jer mislim da je nizozemska liga pravo mjesto za mlađe igrače, pogotovo one koji nisu igrali u zadnje vrijeme. Igranjem u Nizozemskoj mogu se vratiti na stari igrački tempo. U nizozemskoj prvoj ligi, a posebno u Venlu, igra se jako lijep nogomet. Zato sam ga izabrao. Naravno i zato što klupski dužnosnici vjeruju u mene. Odmah su mi pokazali da su uz mene, da ću imati njihovu podršku. Ta njihova vjera u mene puno mi znači.

Govorio nam je to u listopadu Ante Ćorić (23). Nekad hrvatski wunderkind bio je pun entuzijazma i optimizma da će mu napokon krenuti u karijeri.

No, u tom gradu sa 102.000 stanovnika na jugozapadu Nizozemske nije se dugo zadržao. Odigrao je samo tri utakmice, 147 minuta, i već mora dalje. Venlo ga je doveo na jednogodišnju posudbu s opcijom otkupa, ali ga je već u zimskom roku vratio Romi, a rimski poslodavci, s kojima je ugovorom vezan do ljeta, proslijedili su ga u ljubljansku Olimpiju.

Ozljeda, korona virus, prilagodba i nametanje u novoj sredini opet su, nažalost, bili prevelika prepreka za Ćorića. Kao i u Almeriji prije toga. Sve skupa, od ljeta 2018. godine, kada ga je Roma Dinamu platila šest milijuna eura, odigrao je samo 23 utakmice i još nema gol. Taj plemeniti ofenzivni veznjak zadnji je gol zabio još 4. travnja 2018. u Dinamovoj pobjedi 3-0 nad Rijekom u polufinalu Kupa. A za zadnji ligaški, 9. prosinca 2017. Istri (5-1), asistirao mu je Dani Olmo...

Je li vas htio i neki hrvatski klub tijekom posljednje dvije godine?

- Naravno, bilo je i zainteresiranih hrvatskih klubova, ali ne bih o tome - rekao nam je Ante.

No jeste li razmišljali o povratku u Hrvatsku kako biste dobili potrebne minute na terenu, odnosno oživjeli karijeru? Kao što je, recimo, napravio Robert Murić odlaskom u Rijeku, a ranije i još neki drugi igrači.

- Ja sam rekao Dinamu doviđenja, nikad zbogom, ali mislim da će ova godina biti moja pa da nema potrebe razmišljati o takvoj mogućnosti i povratku u hrvatsku ligu.

Biste li otišli u Hajduk ili Rijeku da vam pošalju dobru ponudu?

- Ne bih.

S kime ste iz Dinama i dalje u kontaktu?

- Sa Zagorcem, naravno. Žao mi je što se nismo više čuli jer je taj čovjek toliko pozitivan i tako dobro utječe na ljude... I, dakako, jedan je od boljih golmana koje sam vidio.

Imate li i dalje Dinamov grb na zidu sobe?

- Ma za Dinamo navijam unatoč svemu. Neka osobna svađa to ne može promijeniti. Ja Dinamo volim i živim ga od malena.

Jeste li ikada požalili što vam Mamić nije bio menadžer?

- Ne bih htio komentirati.

Što vam govore navijači kada vas sretnu na ulici u Zagrebu?

- Većina se fotografira sa mnom, ne pričaju puno. Uglavnom su to mladi dečki ili djeca s roditeljima.

Mislite li danas da je ona presica u vašem kafiću i objava da želite otići iz Dinama, dok je trener bio Zoran Mamić, bila pogreška?

- Pa, mislim da nisam trebao tako postupiti, u tom kontekstu. Siguran sam da sam puno puta pogriješio, po svemu sudeći, ali na greškama se uči. Ne želim se vraćati na staro.

Vaša je karijera možda mogla otići i u drugom smjeru da ste kao talentirani dječak otišli u neki veliki europski klub. Žalite li danas što niste prihvatili neku od tadašnjih ponuda?

- Pa znate što, zbog toga su dolazile te ljutite reakcije po novinama i sve što se kasnije događalo, jer me Dinamo nije pustio. Ali mislim da sam ja pogriješio, nisam trebao razmišljati o drugim klubovima dok sam igrao za Dinamo. Jer ipak, Dinamo mi je dao šansu te me uzdigao na visoku razinu.

Iz Dinama ste otišli u Romu u ljeto 2018. U Rim vas je kao 21-godišnjeg igrača doveo sportski direktor Ramón Rodríguez Verdejo poznat kao “Monchi”, u Španjolskoj poznat po dovođenju kvalitetnih igrača. Što se dogodilo kasnije?

- On me ne bi doveo, niti bih igrao u Americi pripremne utakmice, da nije bilo kvalitete. Za Romu sam jako dobro odigrao dva pripremna susreta, protiv Tottenhama i Real Madrida, no onda se nešto dogodilo. Najednom su me samo maknuli sa strane. Ali ne bih o tome...

Je li vas netko izigrao ondje ili ste možda vi pogriješili negdje, s obzirom da ste odigrali samo tri utakmice?

- Ne bih o tome. Mislim da onaj tko je pratio zna što se dogodilo.

Roma vas je zatim posudila Almeriji, za koju ste prošle sezone upisali 17 nastupa, upisavši tri asistencije. Vjerujete li da ćete ostvariti svoj potencijal u nadolazećim sezonama?

- Naravno da vjerujem. Vjerujem u sebe, a također znam da puno ljudi vjeruje u mene. Isto tako znam i da ću napraviti sve kako bih svima dokazao da sam ja Ante Ćorić, igrač koji je i dalje ono što je bio - najbolji mladi igrač - ali isto tako danas puno jači i iskusniji u drugim stvarima.

Što nedostaje da opet zaigrate na visokoj razini?

- Potrebne su mi utakmice u kontinuitetu, ja nisam zaboravio igrati nogomet. Nedostaje mi igranje više natjecateljskih utakmica zaredom.

S obzirom na stečeno iskustvo i sve što se prošli, jeste li se promijenili mentalno i igrački?

- Vjerujte mi da sam drugi čovjek, a sigurno i igrač. Nadam se da će to pokazati utakmice i zeleni teren.

Jeste li danas bolji igrač nego ste bili kada ste odlazili iz Dinama?

- Ma od kada sam otišao iz Dinama nisam vidio Antu Ćorića! Samog sebe nisam prepoznao jer, realno, nisam odigrao deset utakmica po 90 minuta. No osjećam da sam bolji igrač nego što sam bio, to sigurno, no to međutim ne mogu reći jer to nisam dokazao na terenu. Roma mi naprosto nije dala priliku da to dokažem.

Kada ste igrali u kontinuitetu u Dinamu, 2016. dobili ste poziv u reprezentaciju Hrvatske, za koju ste zatim tri puta nastupili. Nadate li se povratku u reprezentaciju jednog dana?

- Svi se mi nadamo nečemu u životu, pa tako i ja. Vjerujem da ću uskoro opet biti pozvan jer sve ovisi samo o meni. Nitko o tome ne može reći više od mene ili učiniti po tom pitanju više od mene, jer sve ovisi isključivo o meni, odnosno o igrama koje ću pokazati. Sve će ovisiti o onome što ću pokazati na travnjaku.