Ćorluka odvozio zahtjevnu utrku po Istri dugu 300 kilometara

U Poreču je održano peto izdanje biciklističke manifestacije Istria300, najbrže rastućeg biciklističkog eventa na svijetu i najveće rekreativne vožnje u jugoistočnoj Europi.

Na vožnju istarskim krajolikom stiglo je čak 4.200 biciklista iz cijelog svijeta, a najbrži na najzahtjevnijoj dionici od 300 kilometara bio je austrijski cross-country biciklist Daniel Federspiel (8:42), dok je u ženskoj kategoriji najbrža bila austrijska amaterska biciklistkinja Valerie Rupitsch (9:38).

Jedan od sudionika bio je i bivši nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka kojemu je ovo drugi put da sudjeluje.

- Bila je ovo jedna od mojih najduljih vožnji. Kako je vožnja odmicala bilo je sve bolje. Na završnici su uz mene bila još dvojica vozača, ali u samom šprintu uspio sam dati maksimum i odnijeti pobjedu - rekao je Federspiel.

Ove godine žene su činile čak 17 posto ukupnog broja sudionika, odnosno više od 700. Istria300 inače je poznata po tome što svojom inicijativom Istria300 Ladies raznim pogodnostima potiče žene na bavljenje cestovnim biciklizmom, a dokaz tome je sve veći broj prijavljenih biciklistkinja iz godine u godinu.

Foto: Instagram

- Vozila sam punim srcem, jer sam znala da me najbliži podržavaju, dala sam danas sve od sebe. Podrška Ladies ekipe mi znači sve. Nedavno sam čula kako je netko rekao da se čarolija događa kada je puno ljudi tu za tebe i upravo se to dogodilo danas - izjavila je Rupitsch.

Istria300 jedinstvena je po tome što sudionici tijekom vožnje mogu birati između tri rute; najkraće od 135, srednje od 209 ili najdulje od 300 kilometara.

- Ovom manifestacijom želimo potaknuti ljude na bicikliranje i pomicanje vlastitih granica. Vožnja ima tri rute kako izazova ne bi nedostajalo ni rekreativcima ni iskusnim biciklistima - rekao je Julius Rupitsch, direktor događaja.

Na ruti dugoj 209 kilometara slavili su Christoph Holzer iz Austrije (5:55) te Maja Mencigar iz Slovenije (6:17) u ženskoj kategoriji. Na najkraćoj ruti od 135 kilometara najbrži je bio Dražen Strugar iz Hrvatske (3:33), dok je u ženskoj kategoriji slavila Austrijanka Pia-Maria Thoma (3:44).

Start je trajao gotovo petnaest minuta, sve dok kroz startnu liniju nisu prošli svi biciklisti. Nedugo zatim, došao je red i na najmlađe ljubitelje bicikala, za koje je priređena Istria300 Mini - vožnja 300 metara s preprekama.

- Gosti su oduševljeni događajem, organizacijom, atmosferom i navijanjem lokalnog stanovništva uzduž cijele staze. Posebno treba istaknuti izvrsnu suradnju s Policijskom upravom istarskom, koja je osigurala najvišu razinu sigurnosti na cestama. Ovaj događaj ne bi bio moguć bez naših partnera i sponzora - Valamara, Ministarstva turizma i sporta, Grada Poreča, Heinekena 0.0, Hrvatske turističke zajednice, HEP-a, TZ Istarske županije i TZ grada Poreča - dodao je direktor vožnje Vladimir Miholjević.

Manifestacija završava sutra s posljednjim danom Istria300 Expo sajma, a sljedeće izdanje održat će se 26. rujna 2026. na istom mjestu.