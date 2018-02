'Nazvao sam Stipu i dogovorili smo se za koju se lovu borimo'

Dugo je govorio "nema šanse" na pitanje ima li namjeru vratiti se u tešku diviziju UFC-a, a sad je Daniel Cormier pošteno objasnio kako se i zašto odlučio ipak prihvatiti ponudu Dana White i UFC-a te napasti pojas koji drži Stipe Miočić.

- Da, razgovarao sam sa Stipom. Zapravo, nazvao sam Miočića - potvrdio je Cormier za FloCombat.

- Znamo se dobro. On je sjajan tip, puno vremena proveo sam prije toga razgovarajući s njim i za mene je on veliki šampion. Uglavnom, nazvao sam ga i rekao mu: "Stipe, za 500.000 dolara nema nikakve šanse da se borim s tobom. Onda sam bubnuo veliku cifru ispod koje ne bismo trebali pristati i on je odgovorio: "DC, je..no te volim! Složili smo se oko honorara kojeg bismo obojica trebali dobiti i to je bilo to! Još sam u pozadini čuo njegovu suprugu kako viče: "Tako je, DC!"

Lako je razumjeti zašto je Miočić bio oduševljen Cormierovim prijedlogom. Naime, između borca hrvatskih korijena i Dana Whitea "puklo" je kad je saznao da kao šampion zarađuje manje od, recimo, izazivača Overeema, kojeg je usput budi rečeno još i nokautirao.

Miočićeva zarada po borbi kao prvaka kretala se oko 650.000 američkih dolara, a u zadnjoj borbi je uspio dogovoriti i dio zarade od "pay per view" sustava. No na meču protiv Cormiera u Las Vegasu, u srpnju ove godine, Miočić bi vjerojatno mogao zaraditi milijun samo za nastup. Naime, Cormier kao prvak poluteške kategorije spada među najpopularnije UFC borce i nema sumnje da će borba dvojice šampiona izazvati ogroman interes...

A Daniel Cormier otkrio je i kako ga je Dana White nagovorio da se vrati među teškaše...

- Rekao mi je: "Ovo je za povijest, Daniele. Ovo nitko prije tebe nije napravio, nikad jedan prvak poluteške kategorije nije otišao boriti se s prvakom teške! To je meč za titulu najopasnijeg borca na svijetu!"