-\u00a0Osje\u0107am se dobro. Umoran sam jer ovo je bio stvarno dugi pripremni kamp, ali takav je morao biti ako \u017eelim napraviti uspjeh, kao \u0161to \u0107u napraviti idu\u0107eg vikenda. Imam dovoljno vremena za u potpunosti se oporaviti - rekao je Cormier tjedan dana uo\u010di borbe pri javljanju u\u017eivo tijekom prijenosa UFC Fight Night 174.

Paula Feldera zanimao je DC-ev komentar na Mio\u010di\u0107evu izjavu u kojoj je rekao da je prva borba bila slu\u010dajnost te da se tako ne\u0161to te\u0161ko mo\u017ee ponoviti.

-\u00a0Stipe je u krivu. Ka\u017ee da je prva borba bila slu\u010dajnost, ali ako pogledate vrijeme koje smo on i ja proveli u oktogonu\u00a0jasno mo\u017eete vidjeti da sam ve\u0107inu vremena vodio. To \u0161to on govori je ludost, no za mene je dobro \u010duti takav njegov stav. \u010cini se da mu je pobjeda dala veliku dozu samopouzdanja, bez razloga mu je oti\u0161lo u nebo i to bi mu mogao\u00a0biti problem. Svatko je mogao vidjeti da sam ga pobje\u0111ivao.

Amerikanac je naglasio kako se ovoga puta nije \u0161tedio u pripremnom procesu kao \u0161to je to \u010dinio zadnji put kada je fokus bio da sa\u010duva tijelo od ozljeda.

-\u00a0Najva\u017enije mi je bio odraditi pripremni kamp na pravi na\u010din. Va\u017eno je bilo trenirati kao nekad, kao \u0161to sam trenirao za borbe protiv Jonesa ili Gustafssona. Za pro\u0161lu borbu sam napravio puno prilagodbi. Le\u0111a mi nisu bila dobro, pa sam trenirao lak\u0161e. \u010cim bi osjetio neke pote\u0161ko\u0107e bih stao. Davao sam sve od sebe samo da do\u0111em do borbe. Sad sam u fazi da bih lako prihvatio da do borbe ne do\u0111e. Cilj mi je bio pripremiti se da budem najbolji \u0161to mogu. Tr\u010dao sam, dizao sam utege i sparirao tri puta u tjednu. Napravio sam sve \u0161to mogu da bi idu\u0107eg vikenda moja ruka bila u zraku.

Felder je DC-a upitao ho\u0107e li mu borba sa Stipom biti posljednja u karijeri.

-\u00a0Vjerujem da je to moj posljednji izlazak na borbu u \u017eivotu. Puno sam toga \u017ertvovao i mislim da uz sve \u0161to se doga\u0111a u svijetu, trebam biti kod ku\u0107e sa svojom trudnom suprugom i dvoje djece. \u017delim oti\u0107i kao najbolji na svijetu, kao Georges St-Pierre. Ovo bi trebao biti moj ultimativni trenutak pod svjetlima reflektora -\u00a0rekao je s osmijehom pa zaklju\u010dio:

- Pobijedit \u0107u ga tako da \u0107u biti najbolji ja, tako \u0161to \u0107u biti bolji od Stipe Mio\u010di\u0107a. Proveo sam s njim do sada 25 minuta u Octagonu i nema dijela mene koji misli da je on bolji od mene. Osje\u0107am da ga mogu pobijediti u svakom aspektu borila\u010dkog sporta. Dok radim svoj posao i dr\u017eim se plana, on ne mo\u017ee napraviti ni\u0161ta \u010dime bi me pobijedio. Bit \u0107u ponovno UFC-ov prvak te\u0161ke kategorije.