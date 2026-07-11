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ČUDNA ODLUKA

Courtois šokirao: Mogao sam nastaviti braniti, izlazak je bila odluka izbornika Garcije

Piše Domagoj Vugrinović,
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Courtois šokirao: Mogao sam nastaviti braniti, izlazak je bila odluka izbornika Garcije
Foto: JESSIE ALCHEH
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Bila je to jedna od onih utakmica u kojima vam ništa ne polazi za rukom. Tielemans otpao je uoči susreta, Courtois se ozlijedio tijekom, a ni De Bruyne nije mogao izdržati do kraja, rekao je nakon utakmice Garcia

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Belgija je završila nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od Španjolske 2-1 u četvrtfinalu, ali izbornik Rudi García nakon utakmice nije želio govoriti o potpunom neuspjehu. Smatra da su njegovi igrači odigrali hrabro, ozbiljno namučili jednog od favorita turnira i natjecanje napustili uzdignute glave.

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Foto: DANIEL COLE

Španjolska je u Inglewoodu povela u 30. minuti pogotkom Fabiána Ruiza, a Belgija je izjednačila preko Charlesa De Ketelaerea u 41. minuti. Odluka je pala u 88. minuti, kada je Mikel Merino iskoristio pogrešku rezervnog vratara Sennea Lammensa i zabio za španjolski prolazak u polufinale. Ključan trenutak dogodio se u 71. minuti, kada je Thibaut Courtois morao napustiti igru zbog ozljede. Nekoliko minuta ranije sjeo je na travnjak i zatražio liječničku pomoć, pokušao je nastaviti, ali ga je García ipak zamijenio Lammensom.

Golman Manchester Uniteda u završnici je loše reagirao nakon udarca Paua Cubarsíja s dvadesetak metara. Odbio je loptu ispred sebe, a Merino je natrčao na odbijanac i pogodio za pobjedu Španjolske. Courtois je nakon utakmice otkrio da je osjetio bol u kvadricepsu, ali da je, prema vlastitim riječima, mogao ostati na golu.

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- Osjetio sam bol u kvadricepsu, ali nisam imao nikakvih problema ostati na golu. Teško bi mi bilo samo ispucavati loptu. No, izbornik je odlučio da me zamijeni, a interesi momčadi meni su na prvome mjestu - rekao je nakon utakmice.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium
Foto: JESSIE ALCHEH

García je istaknuo da su Belgiju pratile nesretne okolnosti. Youri Tielemans ozlijedio se već na zagrijavanju i nije mogao početi utakmicu, Courtois je izašao sredinom drugog poluvremena, a Kevin De Bruyne također nije izdržao do kraja.

- Bila je to jedna od onih utakmica u kojima vam ništa ne polazi za rukom. Youri Tielemans otpao je uoči utakmice, Thibaut Courtois se ozlijedio tijekom susreta, a ni Kevin De Bruyne nije mogao izdržati do kraja. To nam, naravno, nije išlo na ruku. Bili smo spremni za produžetke i uspjeli smo poljuljati Španjolsku. Nakon našeg gola za izjednačenje, počeli su sumnjati u sebe - ustvrdio je Garcia.

Belgijski izbornik naglasio je da su susret odlučili detalji i da njegova momčad protiv Španjolske nije smjela darivati takve prilike.

- Ovakve utakmice odlučuju detalji. Da biste pobijedili, ne smijete darivati suparnika. Mladi igrači iz ovoga moraju izvući pouku. Nažalost, za nas je natjecanje gotovo. Ponosan sam na svoje igrače, pokazali smo da je Belgija velika nogometna nacija - rekao je izbornik.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium
Foto: Hannah McKay

García se osvrnuo i na podršku koju je Belgija imala tijekom turnira. Posebno ga je dirnulo ono što je vidio u belgijskim fan zonama.

- Nadam se da sam zemlji dao razlog za san. Vidimo belgijske fan zone i uživamo u tim prizorima. Nadam se da su sada svi Belgijci uz reprezentaciju. To je bio jedan od mojih ciljeva kada sam počeo svoju avanturu s Crvenim vragovima. To je uspjelo, a nadam se da će uspijevati i u budućnosti - rekao je Garcia.

Španjolska će u polufinalu igrati protiv Francuske, a ta je utakmica na rasporedu u utorak, 14. srpnja, u 21 sat.

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