Čovjek koji je srušio 'vatrene': 'Bio sam ljutit što ne igram više'

Španjolski vezni nogometaš Mikel Merino, koji je ušao s klupe za pričuve pa zabio oba gola u pobjedi od 2-1 nad Hrvatskom istaknuo je kako mu je najvažnije pomoći suigračima bez obzira na minutažu.

- Jako sam sretan što sam još jednom mogao pomoći. Ponovno sam morao ući s klupe, s najboljim mogućim stavom. Naravno da si ljut jer ne možeš igrati više, ali ova je momčad obitelj i to se uvijek pokazuje - rekao je 30-godišnji igrač za španjolsku javnu televiziju RTVE na Poljudu.

Govoreći o uputama izbornika Luisa de la Fuentea, objasnio je što je od njega traženo nakon ulaska u igru u 45. minuti.

- Rekao mi je da izađem na teren i radim ono što znam. Pritisak nakon izgubljene lopte, napadanje prostora u kaznenom prostoru i pokušaj da im napravimo štetu - rekao je.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Igrač Arsenala se posebno osvrnuo na svoj drugi pogodak u 89. minuti, koji je donio pobjedu Španjolskoj u četvrtom kolu Lige nacija osiguravši joj prolaz u četvrtfinale.

- Više je bilo riječ o dolasku iz drugog plana. Taktički smo se promijenili kako bih igrao na poziciji osmice, u početnoj fazi napada. Ali znam koliko je Zubimendi dobar. Napravio sam utrčavanje u prostor, a on mi je poslao sjajnu loptu. U takvim situacijama tri puta loše kontroliraš loptu, a jednom dobro. Meni se ovaj put dogodila ta dobra - kazao je.

Unatoč velikoj pobjedi i osobnom učinku, dvostruki strijelac pozvao je na oprez i nastavak rada bez euforije.

- Nadam se da ćemo i dalje ne znati gdje nam je granica. Gledamo prema gore, ali noge moraju ostati čvrsto na zemlji. S poniznošću, jer postoje utakmice poput ove u kojima se niz pobjeda lako može zakomplicirati - zaključio je.