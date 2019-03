'CR-a je nemoguće zamijeniti, ali i mrtvi Real se uvijek vrati!'

Utakmice Lige prvaka uvijek su važne, a Ajax je mlada i ambiciozna momčad i to je jedna od ključnih utakmica sezone - najavio je Luka Modrić uzvrat osmine finala LP između Reala i Ajaxa (utorak, 21).

- Spremni smo i ulazak u četvrtfinale bilo bi nam jako važno.

Ajax dolazi nakon dva bolna domaća poraza od Barcelone.

- Kad izgubite dvije utakmice od najvećeg rivala, ne osjećate se dobro. Uzdrmani smo, ali važno je da iduća utakmica dolazi toliko brzo da nemamo vremena za kukanje za onim što je bilo.

Analizirao je malo oba poraza:

- U kupu (0-3) nismo igrali loše, samo nismo zabili gol. Moramo nastaviti vjerovati u sebe i da će nam se otvoriti.

Gareth Bale je u krizi, navijači mu zvižde...

Foto: Sergio Perez

- Dobro je, u fazi je karijere kad mu možda ne ide, to sam i ja prošao. Na treninzima je veseo i pun želje. Ne smijemo zaboraviti što je sve napravio za ovaj klub. Jako se trudi da bude onaj stari Gareth.

Opet su krenule glasine da se Jose Mourinho vraća na Realovu klupu.

- Ne obaziremo se na to, oko Reala uvijek ima priča. A Real je već puno puta proglašen mrtvim i uvijek smo se vraćali.

Ali golovi Cristiana Ronalda su nenadoknadivi...

- On bi nedostajao svakoj momčadi na svijetu, nemoguće ga je zamijeniti. Što je sve napravio za naš klub... naravno da nam fali. Klub je pokušao njegovu ulogu podijeliti na više igrača, a to nije lako. Cristiano je zabijao po 50 golova, a takvog igrača jako je teško naći. Pa nam trebaju trojica koji će zabiti po 15-20. A to nismo pronašli. To nam je najveći problem ove sezone, što se vidjelo i u kupu protiv Barcelone, kada smo imali puno šansi, promašivali, a takav suparnik to kažnjava. No, ne možemo sad deset godina kukati što Cristiana više nema. Klub vjeruje u Garetha, Asensija, Karima, Mariana, Vinícius je jako dobar za svoju dob. Jedino zajednički možemo se izvući. A Real će se uvijek vratiti.