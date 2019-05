CR7: Stalno moram dokazivati da sam dobar, a to je iritantno

Svi kao da jedva čekaju da promašim, požalio se Cristiano Ronaldo.

U prvoj sezoni u Juventusu zabio je 28 golova, ali s novim je klubom ispao iz Lige prvaka i ostao bez talijanskog kupa. U prvoj sezoni u dresu Stare dame osvojio je Seriju A, ali to je Juventus i bez njega uspješno osvajao zadnjih sedam godina.

- Živcira me što svake godine moram dokazivati da sam dobar, umoran sam već od toga. Ne radi se samo o meni, tu je i moj sin, moja majka... Pritisak utječe na sve oko mene. Svi me vide kao čovjeka koji nema problema. To što sam uspješan i imam novca, ne znači da nemam briga - rekao je Ronaldo u intervjuu za El Pais.

U Seriji A zabio je 21 gol, za titulu najboljeg strijelca bori se s Quagliarellom koji je zabio dva više, ali Ronaldo je imao čak 29 udaraca više od njega. Isti broj golova kao Ronaldo zabili su Atalantin Zapata i Milanov Piatek.

Mnogi su sumnjali kad je Realov dres zamijenio Juventusovim, ali Ronaldo je nastavio tamo gdje je stao u Madridu - trpati i rušiti rekorde.

- Moraš biti skroman - rekao je Ronaldo, isti onaj Ronaldo koji se ne tako davno proglasio najvećim nogometašem u povijesti jer, kako je tada rekao, ne vidi čovjeka koji radi takve stvari kakve on radi.

Čudno da nije vidio, jer ne tako daleko bio je netko tko je radio sve to pa još i bolje. Mnogi će reći da je Ronaldov najveći problem taj što živi i igra u eri Lionela Messija zbog kojeg je često imao etiketu 'vječno drugog'.

Foto: Marcelo del Pozo/Reuters, Jonathan Moscrop/PA/PIXSELL

U međuvremenu je postao skroman, stigao je u Juventus i sjajno se prilagodio na novu klimu.

- Vidjeli su da ne prodajem maglu, vidjeli su da sam Cristiano Ronaldo i da nisam tek tako osvojio pet Zlatnih lopti i pet Liga prvaka - rekao je Ronaldo i otkrio što mu je bio izvor dodatne motivacije.

- Govorili su 'već mu je 35 godina', 'gotov je'. Ali onda poželiš iznenaditi ljude. Samo čekaju da promašim u bitnoj utakmici, ali na to sam navikao i na to moram biti spreman - dodao je Ronaldo.

Foto: REUTERS/Massimo Pinca

Izašao crtić s Ronaldom kao superherojem

‘Cristiano Ronaldo: Striker-Force 7'.

To je ime crtića u kojem je Ronaldo superheroj.

- Nogomet povezuje ljude, na isti način to rade animirani filmovi. Zato sam ušao u taj projekt u kojem sam kombinirao nogomet i superheroje i sve želim podijeliti sa svojim fanovima - rekao je Ronaldo nedavno.