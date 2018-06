Cristiano Glumaldo: Složio se ko metar drva i još traži VAR

Mogli bismo do sutra o Ronaldovim rekordima i nevjerojatnoj volji i motivaciji da bude najbolji. Zabio je Maroku za 1-0 pobjedu i uz 'hat-trick' Španjolskoj u prvom kolu vodi na ljestvici strijelaca s četiri gola u dvije utakmice Svjetskog prvenstva.

Postao je prvi Portugalac od Josea Torresa 1966. koji je na SP-u zabio desnom i lijevom nogom te glavom, a tek je drugo kolo! No u toj nevjerojatnoj želji za golovima Ronaldo ponekad koristi prljave trikove, kao protiv Maroka i to u dva navrata.

Pred kraj utakmice bacio kao da mu je marokanski igrač polomio sve kosti u nozi, ali zapravo je to bio minimalan kontakt, ono što je bilo smiješno je kako je to Ronaldo naglasio. Besramno je još tražio suca da pregleda VAR.

POGLEDAJTE VIDEO

How embarrassing. The man even cried for VAR. #WorldCup #PORMOR pic.twitter.com/Ke6GkWiuTO

I’d hate to consider this man as the greatest ever lol. pic.twitter.com/qaUhNePNNE