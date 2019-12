Cristiano je ostavio Dilettu da čeka, pokupio nagradu i otišao

Cristiano Ronaldo u ponedjeljak nije uspio po šesti put osvojiti "Zlatnu loptu" za najboljeg nogometaša svijeta, no dobio je "utješnu nagradu", na svečanosti u Milanu proglašen je najboljim nogometašem Serie A u prošloj sezoni. Bila je to sjajna prilika Portugalcu da ga nitko ne može optužiti za nedolazak u Pariz, iako su neki svejedno negodovali.

Talijanski mediji navode kako je Ronaldo tijekom svečanosti u Milanu čekao prozivku za najboljeg igrača u automobilu, dok je Diletta vodila svečanu ceremoniju na pozornici u dvorani. Kada je trebao dobiti nagradu, krenuo je prema dvorani zajedno s velikim brojem zaštitara koji su prema TV kamerama okrenuli baterijske svjetiljke kako ne bi mogle snimati Portugalca. Nagradu je preuzeo uz prigodan govor na talijanskom jeziku nakon kojega je otputovao u Torino.

- Pokušat ću govoriti talijanski. Ponosan sam što sam dobio nagradu za najboljeg igrača. Zahvaljujem se svojim suigračima i ostalim igračima koji su glasali za mene. Nakon dvije godine u Italiji, mogu reći da je to vrlo teška Liga - kazao je Ronaldo koji je u prošloj sezoni zabio 21 pogodak predvodeći Juventus do naslova prvaka.

Ronaldo je tako postao prvi koji je dobio nagradu za najboljeg nogometaša u tri lige - engleskom Premiershipu, španjolskoj Primeri i talijanskoj Serie A.

