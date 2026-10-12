Cristiano Ronaldo: Najbolji sam u povijesti nogometa. I točka

Cristiano Ronaldo (41) još jednom je pokazao kako mu samopouzdanja ne nedostaje, izjavivši u novom intervjuu da je upravo on najbolji nogometaš u povijesti. Portugalski kapetan se osvrnuo i na svoj lov na 1000. pogodak, kao i na odnos s Lionelom Messijem (39) s kojim je godinama dominirao svjetskim nogometom.

Potraga za 1000. golom i titula najvećeg

Ronaldo se nedavno našao pod povećalom javnosti ne samo zbog svojih izjava, već i zbog suspenzije Portugalskog nogometnog saveza koje su uslijedile nakon njegovog odlaska iz reprezentativnog kampa zbog navodnog sukoba s izbornikom Jorgeom Jesusom. U razgovoru za CNN Portugal, pokazao je nezadovoljstvo time kako se percipiraju njegovi trenutačni uspjesi na terenu. Trenutačno igrajući za Al Nassr, 41-godišnjak je dosegao brojku od 980 golova u karijeri.

​- Ljudi ne cijene moju trenutačnu formu i moje golove. Više ih brine to što mi nedostaje još 85 golova... Ali meni se to ne sviđa. Ne volim to. Stvari se moraju dogoditi prirodno - rekao je Ronaldo osvrćući se na lov na 1000. pogodak.

​- Ako zabijem 920, 925, 930 golova... ja sam najbolji u povijesti i točka. Zabijanje golova, brojke govore same za sebe. Zato neću sjediti ovdje i govoriti da moram doći do tisuću golova. Ako to ostvarim, fantastično - izjavio je legendarni Portugalac.

​- Ne razmišljam dugoročno. Govorim vam, i kunem vam se životima svoje djece, živim u trenutku, u sadašnjosti. Ne znam što će se dogoditi sutra. Možda se probudim nemotiviran i neću više htjeti igrati. Jednostavno ne znam - dodao je.

Foto: Liselotte Sabroe

Rivalstvo s Messijem

Kada je riječ o debati o najboljem nogometašu svih vremena, glavna prepreka Ronaldovom samoproglašenju ostaje Lionel Messi.

​- Osobna preferencija je jedno, kada netko kaže da preferira Messija, Pelea ili Maradonu. Ja to razumijem i poštujem. Ali reći da Cristiano nije kompletan igrač je laž. Ja sam najkompletniji igrač - poručio je u intervjuu.

Unatoč svemu, o Messiju je govorio biranim riječima.

​- Dijelili smo pozornice na dodjelama nagrada 15 godina i uvijek smo se jako dobro slagali. Sjećam se da sam mu jednom ili dvaput prevodio na engleski što su govorili - prisjetio se Ronaldo.

​- Bilo je to zdravo rivalstvo, poput onog koje su možda imali Ayrton Senna i Prost. Mislim da smo jedan drugoga motivirali - zaključio je priču o odnosu s velikim rivalom.

Foto: Profimedia

Brojke u raspravi o najvećem

Usporedba statistike dvojice nogometnih genijalaca pokazuje različite adute na objema stranama. Ronaldo vodi u ukupnom broju golova (980 u odnosu na Messijevih 934), kao i u broju golova u Ligi prvaka i za reprezentaciju. S druge strane, Messi dominira u asistencijama (426 prema Ronaldovih 261) i osvojenim Zlatnim loptama, a naslov svjetskog prvaka s Argentinom 2022. mu je veliki adut u debati tko je najveći.

I dok navijači obojice igrača i dalje vode vatrene rasprave o tome tko je veći, jasno je da se obojica nalaze u samom vrhu nogometne povijesti. Ostaje za vidjeti hoće li Ronaldo uspjeti dostići nevjerojatnu brojku od 1000 golova u karijeri te hoće li se vratiti u reprezentaciju Portugala nakon nedavnog sukoba s izbornikom. No, jedno je sigurno - Cristiano Ronaldo će uvijek biti spreman bez oklijevanja izjaviti da je upravo on taj, najveći.

Foto: Instagram

*uz korištenje AI-ja