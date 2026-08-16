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Cristiano Ronaldo: Ovo mi je posljednja sezona u karijeri!

Piše HINA,
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Cristiano Ronaldo: Ovo mi je posljednja sezona u karijeri!
Foto: IMAGO/Pablo Morano/IMAGOSPORT
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Ronaldo je iznenadio nogometni svijet! Ova sezona bi mu mogla biti posljednja, a cilj mu je ostaviti spektakularno nasljeđe i loviti 1000 golova prije oproštaja

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Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo izjavio je da bi mu nadolazeća sezona mogla biti posljednja u profesionalnoj karijeri te da želi ostaviti „spektakularno nasljeđe“, objavio je u nedjelju časopis Vogue.

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Foto: Instagram

- Ovo će vjerojatno biti moja posljednja godina u nogometu i želim ostaviti spektakularno nasljeđe, rekao je 41-godišnji Ronaldo u razgovoru posvećenom njegovom nedavnom vjenčanju s Georginom Rodríguez i obiteljskom životu.

Portugalac je otkrio da već ima isplaniran život nakon završetka karijere. Planira više putovati, igrati i gledati padel, sport koji posebno voli, te uživati u onome što je stekao tijekom 25 godina profesionalnog nogometa.

- Nogomet može ostaviti veliku prazninu, pa je morate ispuniti s više stvari, a ne samo jednom, rekao je Ronaldo.

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Foto: Phil Noble

Ugovorom je vezan uz saudijski Al Nassr još godinu dana, do srpnja 2027., kada će imati 42 godine. Do tada bi mogao dosegnuti i 1000 pogodaka u karijeri, a trenutačno mu do te brojke nedostaje još 30 golova.

Al Nassr je u subotu otvorio novu prvenstvenu sezonu pobjedom 3-0, ali Ronaldo nije nastupio. U Saudijsku Arabiju stigao je prije nekoliko dana, a utakmicu je pratio s tribina u društvu Georgine i njihove djece.

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Foto: Instagram Cristiano Ronaldo via

Ronaldo i Georgina Rodríguez nedavno su se vjenčali na intimnoj ceremoniji. Španjolka je rekla da u budućnosti žele organizirati i veliko vjenčanje za obitelj i prijatelje.

- U budućnosti želimo imati veliko vjenčanje i tako proslaviti s obitelji i prijateljima. Ali ova je godina bila vrlo luda, uz poslovne obveze, natjecanja i djecu, izjavila je.

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