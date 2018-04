Cristiano Ronaldo: Ovo mi se nikad u karijeri nije dogodilo

Real Madrid ostavio je Juventus bez šansi na domaćem terenu u Torinu u pobjedi 3-0. Junak utakmice i kreator fantastičnog gola "škaricama", Cristiano Ronaldo, nije krio oduševljenje:

- Bio je to sjajan gol, fantastičan, možda i jedan od najboljih u mojoj karijeri. Nisam to očekivao, no razgovarajmo o igri, koja je bila odlična. Zabili smo tri gola sjajnoj momčadi, igrali smo dobro i sretan sam zbog toga.

Najviše ga se dojmio trenutak kad su mu svi na stadionu zapljeskali, nakon što je drugi put "matirao" Buffona.

Juventus fans reaction to that incredible Ronaldo goal. Highlight of the season. Sporting genius. #JUVRMA #Ronaldo pic.twitter.com/j9ZzabAC9U — Jameel (@Jameel_MUFC) April 3, 2018

- Nevjerojatan trenutak. Moram zahvaliti svim navijačima Juventusa, to što su napravili je nešto fantastično, nikad to u karijeri nisam doživio - rekao je Portugalac.

Dašak britanskog humora na Twitteru objavio je Peter Crouch, komentirajući Ronaldov potez:

- Ima nas samo nekoliko koji to možemo napraviti - referirajući se na svoj gol protiv Galatasaraya iz 2006.

Iako na Santiago Bernabeu donose veliku prednost, Cristiano je oprezan:

- Volim igrati Ligu prvaka, ovo je dobar rezultat, no moramo biti oprezni u uzvratu - zaključio je CR7.