CRKAVICA Evo koliko je Dinamo zaradio osvajanjem Kupa

Dinamo je u srijedu na Opus Areni 18. put osvojio Hrvatski kup. "Modri" su u finalu pobijedili Rijeku 2-0, a junak susreta bio je Luka Stojković, koji je zabio oba gola. Prvi je postigao u 50. minuti udarcem izvan kaznenog prostora, dok je drugi zabio na praznu mrežu nakon asistencije Diona Drene Belje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Dinamo - Rijeka | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Dinamo je do finala stigao uvjerljivim pobjedama kroz cijelo natjecanje. U šesnaestini finala svladao je imenjaka iz Predavca 6-0, potom je u osmini finala deklasirao drugoligaša Karlovac rezultatom 7-0, a u četvrtfinalu je na Maksimiru pobijedio Kurilovec 2-0. Jedini prvoligaš protiv kojeg su "modri" igrali prije finala bila je Gorica, koju su u gostima svladali 2-0.

Hrvatski kup nikada nije slovio kao natjecanje s velikim novčanim nagradama pa se Dinamo osvajanjem trofeja nije značajnije financijski okoristio. Klub s Maksimira za naslov je dobio 20 tisuća eura, dok je Rijeci kao poraženom finalistu pripalo 10 tisuća eura.

Nogometaši Dinama pobjednici su SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Takav sustav nagrada definiran je ugovorom o televizijskim pravima potpisanim prije tri godine, prema kojem ukupni nagradni fond iznosi 195 tisuća eura. Kup zato često više znači niželigaškim klubovima kojima može pomoći u popunjavanju proračuna, dok najvećim hrvatskim klubovima financijski ne donosi značajniju korist.