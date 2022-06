Crna lista 'sportskog direktora' Mbappea: Želi se riješiti trenera Pochettina i čak još 13 suigrača

Bio je na korak do potpisa za Real Madrid, ali šeik je povukao 'asa iz rukava' i Kylianu Mbappeu (23) poziciju direktora svemira u PSG-u, a to Francuz nije mogao odbiti. Osim ogromnog ugovora koji ga među Parižanima ostavlja do 2025. godine, sad ima veliki udio u donošenju ključnih odluka za funkcioniranje kluba.

A kako tvrdi španjolski Mundo Deportivo, pokazat će neviđenu moć. Njegove se odluke poštuju kad je riječ o prodaji i kupovini igrača, a navodno da je Kylian sastavio 'crnu listu' na kojoj se nalazi 14 trenutnih članova svlačionice. Prvi na toj listi je već neko vrijeme omraženi trener Mauricio Pochettino kojeg se svako malo seli iz redova Parižana, ali je on i dalje tu.

Na popisu su navodno golman Sergio Rico, obrambeni igrači Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Juan Bernat i Colin Dagba, veznjaci Julian Draxler, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Ander Herrera i Idrissa Gueye, te ofenzivci Pablo Sarabia, Mauro Icardi i brazilska zvijezda Neymar.

Dugogodišnji sportski direktor Lillea Luis Campos trebao bi preuzeti poziciju sportskog direktora PSG-a od Brazilca Leonarda. Tvrdio je to Le Parisien, ali pitanje je želi li Campos pristati na to da Mbappe ima praktički njegove ovlasti u klubu. Ugovor je već istekao Angelu Di Mariji, a žele li napraviti neki iskorak u Europi, opet se moraju pojačati.

Ali i očito svidjeti 'direktoru' Kylianu jer zašto ne iskoristiti mogućnost koju pruža ugovor...

