TEŽAK UDARAC

Crne prognoze su potvrđene! Barišiću pukli križni ligamenti

Piše Domagoj Vugrinović,
Rijeka: SuperSport HNL, 29. kolo, HNK Rijeka - NK Osijek | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Protiv Osijeka iz igre je izašao i Fruk, no on nije teže stradao i postoji mogućnost da bude spreman za igru već u sljedećem kolu, kada Rijeka u subotu gostuje kod Dinama na Maksimiru

Loše vijesti stižu s Rujevice. U utakmici protiv Osijeka u 29. kolu HNL-a, u prvom poluvremenu momčad Víctora Sáncheza doživjela je dva bolna udarca. Prvo je u 13. minuti, zbog ozljede koljena, igru morao napustiti branič Teo Barišić. Tek što se vratio nakon ozljede, mladi hrvatski reprezentativac ozlijedio je koljeno u jednom duelu. Već tijekom utakmice pojavile su se spekulacije da je riječ o težoj ozljedi, a te tvrdnje potvrdio je Španjolac u izjavi nakon utakmice.

- Zabrinut sam za Barišića, njegova ozljeda ne izgleda dobro. Još ne znamo točno koliko je teška - rekao je Sánchez.

Samo desetak minuta nakon što je morao zamijeniti Barišića dogodila se još jedna ozljeda. U duelu s Mersinajem stradao je i Toni Fruk. Držao se za područje kuka i leđa, a Sánchez ga je morao izvesti iz igre u 25. minuti. Sada su poznate i težine ozljeda obojice igrača.

Rijeka: SuperSport HNL, 29. kolo, HNK Rijeka - NK Osijek | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako piše Novi list, Fruk nije teže stradao i postoji mogućnost da bude spreman za igru već u sljedećem kolu, kada Rijeka u subotu gostuje kod Dinama na Maksimiru. Ono što više zabrinjava jest težina ozljede Barišića. Mladi bek na štakama je napustio Rujevicu, a sada je stigla i potvrda da je došlo do potpune rupture križnog ligamenta i oštećenja lateralnog meniska desnog koljena. Takva dijagnoza obično znači da će igrač izbivati s terena oko devet mjeseci. Za Barišića je tako ova sezona završena, a vrlo vjerojatno neće igrati nogomet do kraja godine.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno
FOTO: OTKRILA JE DOJMOVE

Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Dajana Jastremska (25) bila je jedna od najzanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu

