Crne prognoze su potvrđene! Barišiću pukli križni ligamenti

Loše vijesti stižu s Rujevice. U utakmici protiv Osijeka u 29. kolu HNL-a, u prvom poluvremenu momčad Víctora Sáncheza doživjela je dva bolna udarca. Prvo je u 13. minuti, zbog ozljede koljena, igru morao napustiti branič Teo Barišić. Tek što se vratio nakon ozljede, mladi hrvatski reprezentativac ozlijedio je koljeno u jednom duelu. Već tijekom utakmice pojavile su se spekulacije da je riječ o težoj ozljedi, a te tvrdnje potvrdio je Španjolac u izjavi nakon utakmice.

- Zabrinut sam za Barišića, njegova ozljeda ne izgleda dobro. Još ne znamo točno koliko je teška - rekao je Sánchez.

Samo desetak minuta nakon što je morao zamijeniti Barišića dogodila se još jedna ozljeda. U duelu s Mersinajem stradao je i Toni Fruk. Držao se za područje kuka i leđa, a Sánchez ga je morao izvesti iz igre u 25. minuti. Sada su poznate i težine ozljeda obojice igrača.

Kako piše Novi list, Fruk nije teže stradao i postoji mogućnost da bude spreman za igru već u sljedećem kolu, kada Rijeka u subotu gostuje kod Dinama na Maksimiru. Ono što više zabrinjava jest težina ozljede Barišića. Mladi bek na štakama je napustio Rujevicu, a sada je stigla i potvrda da je došlo do potpune rupture križnog ligamenta i oštećenja lateralnog meniska desnog koljena. Takva dijagnoza obično znači da će igrač izbivati s terena oko devet mjeseci. Za Barišića je tako ova sezona završena, a vrlo vjerojatno neće igrati nogomet do kraja godine.