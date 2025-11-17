Crnogorci se naklonili Modriću: 'Igrali su tu Ibrahimović, Pirlo... Ali Luku će teško itko nadmašiti'

Hrvatska će posljednju kvalifikacijsku utakmicu za SP odigrati protiv Crne Gore u Podgorici. Susret počinje u 20.45 te će biti bez velikog pritiska jer Hrvatska sigurno putuje u Ameriku, a Crnogorci nikako ne mogu ni u dodatne kvalifikacije. Prilika je to da Zlatko Dalić rotira momčad, što i je najavio, pa je tako upitno hoće li Luka Modrić početi u prvih 11. Ipak, Dalić je crnogorskim novinarima obećao da će na teren poslati maestra te da neće ostati zakinuti za njegov nastup.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Povodom dolaska jednog od najvećih veznjaka u povijesti nogometa na stadion Pod Goricom, Crnogorci su objavili veliki tekst kojim izražavaju dobrodošlicu hrvatskom kapetanu. Tekst se nalazi na portalu Lobsport i pun je riječi hvale za Luku Modrića.

"Nogometna Crna Gora je od prve utakmice u ožujku 2007. godine dočekala puno igrača i virtuoza, ali od ovog večerašnjeg veći se vjerojatno neće roditi. Bili su tu Zlatan Ibrahimović, Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro, Steven Gerrard i brojni drugi. U poštovanje svim drugim zvijezdama, Luku Modrića će teško nadmašiti. Njegovo nogometno veličanstvo, najbolji igrač svijeta 2018. godine postao je jedini s ovih prostora koji je zasjeo na tron planeta. Oduvijek skroman, a na terenu zlatni majstor i osvajač rekordnih šest Liga prvaka, najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida s 28 trofeja u 13 godina", stoji u prvom dijelu teksta pa se nastavlja:

"Od preživljenih strahota rata i izbjeglištva do samih zvijezda prostire se vječni bestseler o plavokosom šampionu života koji je na svojim omalenim, a gromadnim ramenima nosio Hrvatsku do svjetskog srebra 2018. u Rusiji i svjetske bronce 2022. u Kataru, priuštivši hrvatskim građanima i svim istinskim nogometnim zaljubljenicima uspomene za tri života. Na tom putu ni milimetra nije promijenio svoj DNK poniznog i istovremeno neslomljivog sportskog heroja, koji je kao takav istinski primjer svima mladima. I ne samo njima."

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Podsjetili su i na to da je Hrvatska osigurala vizu za Ameriku te da Modrić i ne treba biti u sastavu, s obzirom da je sve gotovo, ali da to što je i dalje s reprezentacijom govori puno o njemu.

"Upravo takav Luka Modrić, taj tihi vođa pobjedničkog duha, istrčat će na kišom okupani travnjak podgoričkog zdanja iako je komotno, budući da se već plasirao na SP, mogao ostati u Milanu s obitelji. Posebno jer ga za svega šest dana čeka njegov prvi i važni Derby della Madonnina. Međutim, to je Luka. I to govori sve o njemu. Vode ga srce i ljubav prema nogometu koji mu je sve dao, a kroz njega želi da mu se oduži i u rezultatski nevažnoj utakmici, istovremeno ukazujući na tom putu poštovanje i samoj Crnoj Gori. Zato, najmanje što možemo jest da dočekamo njega i Hrvatsku onako kako jedino i zaslužuje – uz čojsko divljenje. Dobro došao, maestro", zaključuje se u tekstu.