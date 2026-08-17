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Cro Cop nije prešutio prozivke! Kritičaru je odgovorio u svom stilu: Za to trebaš imati m*da

Piše Ivan Kužela,
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Cro Cop nije prešutio prozivke! Kritičaru je odgovorio u svom stilu: Za to trebaš imati m*da
Zagreb: Dan otvorenih vrata Policijske akademije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Cro Cop je opet zapalio mreže! Objavio je fotke s treninga, a nakon brutalne uvrede na Facebooku uzvratio je još žešće i poklopio hejtera do kraja

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Legendarni hrvatski MMA borac Mirko Filipović ponovno je privukao pažnju objavom fotografija s treninga. Iako je danas sedam godina stariji nego na fotografijama koje je ranije objavljivao, Cro Cop i dalje izgleda vrlo spremno, što je posljedica dugogodišnjeg rada i predanosti treningu.

Jedan korisnik Facebooka u komentar objave napisao je uvredljiv sadržaj.

- Ova komunjara i veleizdajnik prve klase Cro Cor (vreća za napucavanje je lud sto posto, prođe mu život u teretovanju za ništa, najveći domet mu je biti ministar sporta u vladi jugokomunističkog zločinca Ivice Račana'.

Hrvatski borac odlučno je uzvratio komentatoru.

- O sunce moje domoljubno. Hvala što si se javio jer prava je rijetkost vidjeti nekoga čija razina pismenosti i inteligencije savršeno odgovara fizičkom izgledu osobe. Nisam bio ministar u vladi a i moram ti reći nešto iako ne znam kako ćeš to prihvatiti. Komunizma nema od 1990.! Vjerujem da znaš da smo u 2026. Znam da si sad šokiran i u nevjerici, ali tako je. Bilo bi lijepo od tebe da u ovim sparnim danima pročitaš nešto i malo se educiraš. Ali ako čitaš kao što pišeš, to će potrajati, ali napretku ništa ne smije stati na put. Zlobnici bi rekli da ništa od tvoje edukacije jer izgledaš i pišeš kao da ti je lakše utjerati metar u guzicu nego centimetar u glavu, ali prijatelju dragi, ništa te ne smije obeshrabriti da se educiraš i da i dalje nastaviš otkrivati i izvoditi na pravi put nas komunjare i veleizdajnike. Veliki pozdrav od tvog ‘Cro Cora’!

Zagreb: Dan otvorenih vrata Policijske akademije
Zagreb: Dan otvorenih vrata Policijske akademije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- P.S. Bilo bi lijepo prema tvojim fanovima koje ćeš sada sigurno dobiti da me i ti dođeš napucati jer sam vreća za napucavanje. Doduše za to trebaju muda malo veća od onih za pisanje po Facebooku, ali ja i svi oni koji će ovo pročitati ne sumnjamo u tebe'.

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