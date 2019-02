Cro Cop: Njegova bradurina mi neće smetati, a Fjodor je gotov

Danas sam u puno boljoj formi i kvalitetniji sam borac nego što sam bio prije osam godina, rekao je Mirko Filipović (44) u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Cro Cop je otišao u SAD gdje ga sljedeći vikend čeka borba protiv dvije godine mlađeg Amerikanca Roya Nelsona, borca od 120 kilograma čija pojava često navede ljude da pomisle kako nema previše veze s borilačkim sportovima.

- Odličan je parteraš, malo izgleda nezgrapno, ali on je majstor brazilske jiu-jitse, ima odlična rušenja i sigurno će to pokušati. Zaštitni znak mu je razorni udarac desnicom, kao što je meni high-kick. Sigurno će to pokušati, ali neće mu to proći ovaj put - rekao je Mirko, koji se s Nelsonom bori u Bellatoru, osam godina nakon njihove prve borbe, tada u UFC-u, u kojoj je Nelson slavio tehničkim nokautom.

'Fjodor bi se trebao umiroviti'

Tada je Cro Cop svjesno ušao u meč ozlijeđen.

- Iako su mi 44 godine, danas sam kvalitetniji. Lijevo koljeno je OK, imali smo jake pripreme, sve je prošlo bez ozljeda. Barem mojih. Neki moji sparing partneri su se ozlijedili, ja sam ovaj put prošao dobro. U odličnoj sam formi - rekao je Mirko.

Neće mu smetati Nelsonova brada.

- Ali svejedno bi Atletska komisija trebala to nekako sankcionirati. Ne bi smjeli dopustiti čovjeku da s takvom bradurinom ulazi u meč. Sigurno je neugodno u klinču ili parteru i iritira. Pomalo je i nesportski - rekao je Cro Cop,

Pitali su ga za Fjodora Jemjeljanenka, koji je također u Bellatoru.

- On je izgubio ovu zadnju borbu od Badera i mislim da je gotov. Totalno je van forme i mislim da njegovo tijelo više ne podnosi teške treninge i udarce. Mislim da bi bilo najbolje da se povuče - dodao je Mirko.