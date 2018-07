Cro Cop: Ovo je najveći uspjeh hrvatskog sporta u povijesti!

Svi smo iznenađeni ulaskom u finale. Da je to netko rekao prije odlaska u Rusiju, to bi bila znanstvena fantastika. Samo nijanse su nas dijelile od pobjede. To je bila sportska sreća, ponekad je potrebno da vas sreća pomazi. I mi smo mogli uzeti naslov, ali ovo je srebro zlata vrijedno, rekao je Mirko Filipović u Dnevniku Nove TV nakon finala Svjetskog prvenstva u nogometu, a prenosi gol.dnevnik.hr.

Dodao je i da imamo vrhunsku reprezentaciju i pojedince poput Modrića, Rakitića i Mandžukića koji igraju u najjačim klubovima svijeta.

- Ovo je najveći uspjeh hrvatskog sporta i najbolja moguća promocija Hrvatske. Niti jedna politika, niti jedno veleposlanstvo ne može ovako promovirati našu domovinu i sad je red na politici da to kapitalizira. Da se to reflektira na turizam i tako dalje - rekao je Mirko.

Gledanje prvenstva Mirku je bilo teško, a priznao je da mu je penale preteško gledati.

- Ja se okrenem, penali su mi najstresniji za gledati. Sve sam gledao sam. Volim sam gledati jer budem nervozan. Naši dečki napravili su najveći mogući uspjeh - rekao je Mirko i dodao da misli kako naše dečke nikakvo tapšanje ili srebrna medalja nisu mogli utješiti nakon poraza u finalu.

Zbog ozljede neće moći na doček reprezentacije, ali bit će uz Vatrene preko malih ekrana.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.