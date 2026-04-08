Cro Cop se ubacio pred kamere i ukrao šou: Batiniću, ne valja to ništa! Moraš reći da si 'ubojica'

U subotu nas očekuje novi FNC spektakl. Ovoga puta priredba seli u Ljubljanu, a event predvodi poluteškaški okršaj za titulu između prvaka Mateja Batinića (34 godine, 21-5) i izazivača, domaćeg borca Jakoba Nedoha (29, 9-4). Na eventu nastupaju i poznata imena poput Dušana Džakića, Bojana Kosednara, Ivana i Tomislava Sičaje, Andresa Ramosa…

Uoči borbi FNC je objavio serijal "Origins" u kojem publika može bolje upoznati borce, a sve oči bile su uprte u glavnu borbu, posebice u Mateja Batinića. Hrvatski borac trenira u čuvenom Cro Cop Teamu pod budnim okom Mirka Filipovića.

Pojas je osvojio još 2023. godine na FNC-u 12 pobijedivši Gadžimurda Khebdeeva, a nakon toga je na spektakularan način nokautom u prvoj rundi pobijedio i Ramosa. U borbu protiv Slovenca ide po treću obranu titule. Kako bi to ostvario, potreban mu je svaki savjet, a nitko bolje ne zna kako se boriti na najvećoj pozornici od Filipovića, koji mu je tako pred kamerama FNC-a uz dozu šale udijelio nekoliko savjeta.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Matej Batinić- Andres Ramos | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Kad se kavez zatvori, spreman si - počeo je Batinić, a onda je u kadar ušao Mirko.

- Prijatelju, ne valja ništa. Ne može tako. Živimo u eri Instagrama i društvenih mreža. Moraš reći da si ubojica, prvak FNC-a u poluteškoj kategoriji. Kad poželiš, bit ćeš prvak i u teškoj i tko ti stane na put, bit će mu malo dva oka za plakanje - rekao je kroz šalu i dodao:

- Nema onog "poštujem, ovo-ono". Nedoh je krasan dečko, ali, brate, trebaš reći da ćeš ga razvaliti.

Nakon nekoliko savjeta pala je i masaža kao znak podrške, a potom je Batinić nastavio:

- Dolazim iz Cro Cop Teama, najjačeg tima na svijetu - kazao je, a onda se ubacio Mirko Filipović:

- Dao sam ti dva važna savjeta. Prvi je? Ako želiš pobijediti da ne smiješ izgubiti. Drugi da je uvijek bolje što? Uvijek je bolje dva puta tri puta odjednom, nego nijednom dva puta - proučio je uvijek za šalu spreman Cro Cop.

Event u Ljubljani održava se ove subote s početkom u 19 sati, a izravni prijenos možete gledati na platformama Voyo i FNC TV.