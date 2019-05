Cro Cop: U bolnici sam napisao oporuku, mislio sam da je kraj

Mirko 'Cro Cop' Filipović gostovao je u Podcast Inkubatoru gdje je u skoro pet sati podcasta razgovarao o raznim temama i dogodovštinama, a zatim odgovarao na pitanja obožavatelja.

Uz voditelja Marka Petraka, dečki su se dotaknuli raznih smiješnih situacija iz Mirkova života pa su u nekoliko navrata skoro suze potekle od smijeha.

No, bilo je tu i ozbiljnijih tema. Mirko se dotaknuo i moždanog udara te otkrio stvari koje nikome do tada nije spomenuo.

- Imao sam više sreće nego pameti da se to dogodilo u dvorani dok je bilo i drugih ljudi. Preko 90% ljudi doživi moždani zbog načina života, a uzrok mog moždanog je mehanički. Vena se raslojila na tri dijela i krv je šiknula u mozak. Kad sam se srušio, dečki u dvorani mislili su da je neka zafrkancija, smijali su se jer se stalno tako šalimo. Nakon oko minute skočili su na mene jer su shvatili da nešto nije u redu i odveli me u bolnicu. To je definitivno bio najružniji dan u mom životu - rekao je Mirko pa otkrio da je napisao oporuku u bolnici:

- Kad sam postao svjestan da ću još dva dana biti u kritičnom stanju, uzeo sam papir i sastavio oporuku. Popisao sam imovinu i odlučio što kome dajem. Stavio sam to u torbu jer sam znao da će torbu dati mojima ako se što dogodi pa će svatko dobiti što mu pripada. Srećom, sve je prošlu u redu i nakon tri dana sam odmah bacio taj papir da netko ne nađe. Nije mi bilo svejedno.

Pokojnog oca Žarka je jako volio i, kako kaže, imao veliki respekt prema njemu. No, posebno je vezan za majku Anu. Ona je bila s njime cijeli život i u najtežim trenucima, a dan-danas se "vide i dva puta dnevno", kako sam Mirko kaže.

- Majka mi je prva došla u posjetu čim je čula, žena je pala u nesvijest kad su joj rekli da sam imao moždani udar, nije znala u kakvom će me stanju zateći. Bio sam sam u sobi i čuo sam majku da ulazi unutra i plače. Kad se otvore vrata sobe vide se samo moja stopala, a onda ne ulazi, čujem ju da plače. Ona me se bojala pogledati, mislila je da sam izobličen od udara. Onda je ušla i tako kako je plakala ona, plakao sam i ja. Kasnije kad je vidjela da sam u redu, odmah sam dobio sto kritika zato jer mi je majica bila prljava. Otišla mi je odmah kupiti novu robu

Naš legendarni borac dotaknuo se i Leonarda Pijetraja kod kojeg je trenirao boks devedesetih godina.

- Leonardo je bio veliki radnik i boksački entuzijast, bio je dostupan 0-24, svi boksači išli su kod njega. Ja ga ne želim vrijeđati i omalovažavati, ali predstavlja se kao veliki znalac i autoritet. To nije tako. Sazrio je kroz te godine, ali koliko ja znam, on ima pet borbi i pitanje je li u ijednoj pobijedio, iskustvo mu je nula - rekao je Mirko pa dodatno pojasnio zašto se Pijetraju događaju stvari s boksačima kao što je to bilo s Filipom Hrgovićem:

- Kad smo tamo trenirali pružio nam je utočište i hvala mu na tome, ali on ima krivu trenersku filozofiju. Tko god dođe kod njega on vadi ugovore, s Hrgovićem je sad na sudu, sa Sepom je htio neki ugovor na 10 godina, to ne funkcionira tako. Normalno je da bude plaćen ako s nekim putuje i odvaja svoje vrijeme za to, ali ne može nekoga ucjenjivat ako taj netko s njim nije zadovoljan. Taj ugovor nije presudan, to ne ide tako. Karma mu ne da, nikad neće uzet kunu.