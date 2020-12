Brendan Schaub jedan je od šest boraca koji su uspjeli nokautirati Mirka Filipovića u MMA karijeri Cro Copa. Pobijedio ga je 2011. godine na UFC priredbi u New Jerseyu.

Nekoliko godina kasnije prepričao je:

- Pobijedio sam ga tehničkim nokautom u trećoj rundi, ali slomio mi je nos na 16 mjesta, imao sam 16 šavova na oku i 14 na usnici, povraćao sam. Nikad neću zaboraviti taj trenutak. Sjedili smo iza, ja povraćam, a njega su isto šivali. Pogledam Cro Copa i kažem mu: 'Stari, pa što mi to radimo?!'. A on mi odgovori: 'Ovo je život'. I tad sam se prvi put zapitao je li stvarno tako. Za njega je bilo, njemu je to sve, meni nije. Tada sam shvatio da nisam poput njega i da mi nije uopće mjesto u oktogonu s njim.

Usput, ostala petorica koja su nokautirala Mirka bili su Kevin Randleman 2004., Gabriel Gonzaga 2007., Junior dos Santos 2009., Frank Mir 2010. i Roy Nelson 2011.

No, ovo nije podsjetnik na malobrojne Cro Copove poraze. Nego priča o njegovom najdražem danu u godini - Staroj godini.

Mnogo je puta baš na taj dan, kad obični puk nazdravlja šampanjcem u nadi da će godina koja dolazi biti bolja od prethodne, Mirko ulazio u ring. Proslave Nove godine nikad ga nisu zanimale, njemu je "život" bio odlazak u ring ili kavez, njemu je adrenalin za doček Nove bila borba, a ne alkohol i vatromet.

Deset je puta Mirko na današnji dan izlazio u borilište. Svih deset puta u Japanu, što znači da je u večernjim satima uglavnom bio šlagerska borba, a u Hrvatskoj smo ga gledali, ili osluškivali vijesti iz Saitame, prije podneva. Evo malog podsjetnika na te mečeve...

Bila je to Mirku tek treća MMA borba nakon 26 pobjeda i osam poraza u kick boksu. Najkraća u životu i jedna od pet koje je završio za manje od minute.

Na priredbi Inoki Bom-Ba-Ye Nagatu je Cro Cop uzdrmao pa završio već nakon 21 sekunde! Sletio je ubojiti lijevi high kick u glavu, a ostatak je bilo samo dovršavanje posla.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Prethodno je imao pobjedu nad Fujitom i remi s Takadom, a idući mu je suparnik, nakon što je demolirao Nagatu, bio Wanderlei Silva.

Ista priredba, Inoki Bom-Ba-Ye, i puno teže izborena pobjeda. Bila je to prva Mirkova MMA pobjeda na bodove, četvrta ukupno, nakon dva remija.

U iscrpljujuće tri runde po pet minuta Cro Cop bio je bolji, ali Fujita je pružao sjajan otpor. U borbi koju je Japanac zapravo dobio kao šansu za revanš. Jer baš pobjedom nad Fujitom Mirko je ušao MMA svijet, u kolovozu 2001., kada je sudac u ringu prekinuo borbu zbog obilnog krvarenja iz Fujitine glave nakon samo 39 sekundi.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Revanš mu nije uspio, iako je pružio pčuno jači otpor.

Opet Saitama, ovaj put priredba Pride Shockwave i jedna od najdražih Mirkovih pobjeda. Da, Randleman mu je bio veliki dužnik kao prvi čovjek koji je otkrio Croi Copu svu brutalnost sporta i mogućnosti iznenađenja. Odnosno, što se dogodi ako se i na djelić sekunde opustiš.

Randleman je u travnju nokautirao Mirka, a naš je borac dočekao osvetu na Staru godinu. Zahvat giljotine nakon 41 sekunde i laku noć.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Tri borbe nakon toga došao je toliko iščekivani obračun s Fjodorom...

Na istoj priredbi, Pride Shockwave, Mirka je šokirao stari znanac Hunt, kojeg je pobijedio tri i pol godine ranije na K-1 Grand prixu.

Četiri mjeseca ranije Mirka je iscrpio i pobijedio Fjodor, a još je u međuvremenu u listopadu imao jednu borbu, kada je svladao Josha Barnetta. Ali na Staru godinu 2005. Mirko je doživio jedini novogodišnji poraz u karijeri.

Hunt je slavio podijeljenom sudačkom odlukom nakon tri runde.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Zasluženo ili ne, procijenite sami...

Priredba se zvala Dynamite, a Mirko je djelovao tako sićušno...

Naravno kad je s druge strane ringa stajao korejski gorostas, čovjek čiji su nadimci Golijat, Čudovište i Kolosus, zbog njegovih 218 cm visine i 140 do 166 kg uglavnom mišića.

No, kao što je slabu točnu pronašao Bobu Sappu, tako je Cro Cop riješio i Korejca (koji je puno bolji borac od cirkusanta Sappa) i pobijedio tu borbu nakon šest minuta i 32 sekunde tehničkim nokautom nakon serije udaraca po - nogama!

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Da, high kick u toj borbi baš i nije bio dio taktike...

Vratio se Mirko na Inoki Bom-Ba-Ye nakon tri uzastopna poraza u UFC-u i 13 mjeseci bez borbi.

Suzukawi je više bila čast ući u ring s Cro Copom nego što je bio dostojan suparnik i nakon minute i 18 sekundi predao je zbog poluge na ruci.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Bio je to Mirkov povratak u Japan, koji mu je uvijek više ležao nego američki kavezi...

Samo četiri mjeseca nakon što je japansku legendu i bivšeg olimpijskog prvaka u džudu pobijedio tehničkim nokautom u drugoj rundi, isto je ponovio u novogodišnjoj noći.

Izudarao je Ishiija toliko da je sudac prekinuo borbu nakon druge runde.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Kasnije je Ishii postao Mirkov učenik i prijatelj i preselio se u Zagreb.

Bio je to Rizin Grand prix, turnir nokaut sustava. Mirko ga je osvojio nakon što je u prvom kolu u rujnu pobijedio Hyung Man Myunga pa 29. prosinca Muhammeda Lawala, a onda u novogodišnjoj večeri dvojicu suparnika.

Baruto Kaito pao je nakon 49 sekundi i udaraca koljenom, a Amir Aliakbari izdržao je dvije minute i tri sekunde.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE, a borbu s Aliakbarijem OVDJE.

Bio je to posljednji pojas koji je Cro Cop osvojio.

Prije tri godine Mirko se posljednji put borio na Staru godinu. Bio je to također Rizinov Grand prix, a nedorasli Japanac podlegao je u Saitami Cro Copovim gromovitim udarcima nakon minute i dvije sekunde.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Do kraja karijere Mirko je imao još dvije pobjede. Ali Novu godinu više ne dočekuje u ringu u Japanu...