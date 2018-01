Cro Ishii: Zlatni judo olimpijac kojem je idol Mirko Filipović...

Mirko Filipović pobijedio ga je dvaput, a legendarni Japanac toliko je zavolio našega Cro Copa da već dvije godine živi u Zagrebu. Trenira u Gajnicama dvaput na dan i podnio je zahtjev za hrvatskim državljanstvom.

Satoshi Ishii (31) pravi je primjer poštenog borca. Sportaš izvan ringa i u njemu, na čijoj karijeri nema niti jedne mrlje. Na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. u judu je u kategoriji iznad 100 kilograma osvojio zlatnu medalju.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Godinu dana ranije, na Svjetskom prvenstvu, također je uzeo zlato. Već je tad u Japanu bio najpopularniji borac, zvijezda od glave do pete. No poseban status dobiva 2009., kad je krenuo u MMA karijeru. I išlo mu je vrlo dobro.

U prosincu 2011. izgubio je od Fjodora Jemjeljanenka, a onda nanizao osam pobjeda. Između ostalih, pobijedio je Kazuyukija Fujitu, Philipa de Friesa, a onda u kolovozu 2014. borio se protiv Mirka Filipovića.

I izgubio prekidom u drugoj rundi. Revanš je bio u prosincu iste godine, a simpatični Japanac ponovno je izvukao deblji kraj. Prekidom u drugoj rundi.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Mirko i Ishii postali su veliki prijatelji, a Cro Cop, kako on to već zna, smjestio mu je i nekoliko spački. Prvo su odlučili naučiti ga hrvatski jezik i snimili ga kako pozdravlja Hrvate s “doviđenja”. Točnije, barem je to tako trebalo biti.

- Ja sam Satoshi Ishii i treniram s Cro Copovim timom. To je odlična priprema za moju sljedeću borbu. Ja bi je*ao - rekao je Ishii, a gotovo istodobno Mirko i dečki iz njegova tima prasnuli su u smijeh.

- I ja bih, frende. Pa tko ne bi - ubacio se Stipe Drviš.

Japancu ništa nije bilo jasno.

- Evo, legendarni Satoshi ‘Ja bi je*o Ishi’ daje legendarnu izjavu. Naravno, on misli da to znači ‘doviđenja’. Nakon snimanja rekli smo mu i nisam ga još vidio da se tako od srca nasmijao - napisao je Cro Cop.

Morao bi se odreći japanske putovnice

E, pa od sada bi legendarni Japanac trebao nastupati pod hrvatskom zastavom. No ima tu nešto važno. Kako prema japanskim zakonima njihovi državljani ne smiju imati dvojno državljanstvo, Ishii bi se morao odreći japanske putovnice.

Vijest zvuči pomalo nevjerojatna, no dobili smo potvrdu iz nekoliko izvora bliskih japanskom borcu.

Cro Cop i Cro Ishii. Ne zvuči uopće loše...