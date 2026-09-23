CRO RACE Spektakularne fotke biciklističke utrke kroz Hrvatsku

- Ponosni smo na ono što smo napravili u proteklom razdoblju, a uvrštenje u status 2.Pro utrke pokazuje i kako je UCI prepoznao vrijednost našeg rada jer se CRO Race nalazi u društvu 40 najvećih svjetskih etapnih utrka tik ispod Tour de Francea, Gira d'Italia i Vuelte - rekao je direktor utrke Vladimir Miholjević. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL