CRO RACE Spektakularne fotke biciklističke utrke kroz Hrvatsku

Molano je sprintom osvojio prvu etapu CRO Racea, a Split je opet zablistao na startu utrke koja je zbog statusa 2.Pro privukla svjetsku elitu
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Drugu godinu zaredom Split je bio domaćin starta međunarodne biciklističke utrke "CRO Race", tijekom koje se od utorka do nedjelje neki od najboljih vozača današnjice kroz šest etapa i tijekom gotovo 1000 kilometara bore za naslov pobjednika koji će biti okrunjen na zagrebačkom Jarunu.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Drugu godinu zaredom Split je bio domaćin starta međunarodne biciklističke utrke "CRO Race", tijekom koje se od utorka do nedjelje neki od najboljih vozača današnjice kroz šest etapa i tijekom gotovo 1000 kilometara bore za naslov pobjednika koji će biti okrunjen na zagrebačkom Jarunu. |
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Drugu godinu zaredom Split je bio domaćin starta međunarodne biciklističke utrke "CRO Race", tijekom koje se od utorka do nedjelje neki od najboljih vozača današnjice kroz šest etapa i tijekom gotovo 1000 kilometara bore za naslov pobjednika koji će biti okrunjen na zagrebačkom Jarunu.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Nakon uspješno odrađenih prvih 10 izdanja ove utrke, od ove godine "CRO Race" je uvršten u višu kategoriju Međunarodnog biciklističkog saveza (UCI), odnosno ima status 2.Pro što znači kako privlači sve više vrhunski momčadi o čemu svjedoči i podatak kako je na ovogodišnjoj startnoj listi rekordnih sedam momčadi sa "WorldTour" statusom te još devet momčadi sa statusom "ProTeam".
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Kolumbijac Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates-XRG) pobjednik je prve etape vožene od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 kilometara.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Molano je u završnom sprintu nadvisio velikog favorita, Francuza Paula Magniera (Soudal Quick-Step), pobjeednika četiri etape na prošlogodišnjem izdanju utrke, koji je ciljem prošao kao drugi, dok je treće mjesto zauzeo Nijemac Tim Tom Teutenberg (Lidl-Trek).
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
- Ponosni smo na ono što smo napravili u proteklom razdoblju, a uvrštenje u status 2.Pro utrke pokazuje i kako je UCI prepoznao vrijednost našeg rada jer se CRO Race nalazi u društvu 40 najvećih svjetskih etapnih utrka tik ispod Tour de Francea, Gira d'Italia i Vuelte - rekao je direktor utrke Vladimir Miholjević.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
- Ne možemo poželjeti bolju scenografiju od Splita za start utrke, dok smo za cilj odredili Seget koji svojim cikloturističkim potencijalom to sigurno zaslužuje. Osim što je sportski događaj, CRO Race budi i emocionalnu povezanost kod lokalnog stanovništva, a prolaskog pored 120 interesnih točaka daje izravni motiv za dolazak turista u našu zemlju - dodao je Miholjević.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Uz brojna istaknuta imena svjetskog biciklizma na ovogodišnjoj utrci sudjeluju i dvojica hrvatskih predstavnika, Fran Miholjević, član "WorldTour" momčadi Bahrain Victorious, kojemu će biti već šesti nastup, te Nicolas Gojković iz momčadi Pogi Team Gusto Ljubljana, koji po treći put nastupa na nacionalnom Touru.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
U ulogu najvećeg favorita za ukupnu pobjedu većina svrstava odličnog 25-godišnjeg Talijana Antonija Tiberija (Bahrain Victorious), koji je vrlo rano u karijeri skrenuo pozornost na sebe petim mjestom na "Giru" 2024.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL