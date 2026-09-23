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POČELO U SPLITU

CRO RACE Spektakularne fotke biciklističke utrke kroz Hrvatsku

Molano je sprintom osvojio prvu etapu CRO Racea, a Split je opet zablistao na startu utrke koja je zbog statusa 2.Pro privukla svjetsku elitu
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Split: 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race, 1. etapa: Split - Seget Donji 167km
Drugu godinu zaredom Split je bio domaćin starta međunarodne biciklističke utrke "CRO Race", tijekom koje se od utorka do nedjelje neki od najboljih vozača današnjice kroz šest etapa i tijekom gotovo 1000 kilometara bore za naslov pobjednika koji će biti okrunjen na zagrebačkom Jarunu. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Drugu godinu zaredom Split je bio domaćin starta međunarodne biciklističke utrke "CRO Race", tijekom koje se od utorka do nedjelje neki od najboljih vozača današnjice kroz šest etapa i tijekom gotovo 1000 kilometara bore za naslov pobjednika koji će biti okrunjen na zagrebačkom Jarunu. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 1

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