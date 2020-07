Croata je sparirao s Conorom: 'Vaso bi mogao popiti šamar!'

Živjeli smo u centru Zagreba kad su granatirali grad, majka je trčala s nama po cesti..., sjeća se Francisco 'Croata' Barrio (31), rođeni Argentinac, čiji je otac dragovoljac Domovinskog rata

<p>Mislim da sam najspremniji dosad, trenirao sam s Forgyjem (op.a. <strong>Draženom Forgačem</strong>) i odličnim borcima - <strong>Ivanom Erslanom, Filipom Pejićem </strong>i <strong>Patrikom Čelićem</strong>. Osjećam se jako dobro. Pripremao sam se za vrijeme korone i sigurno neće biti problema jer smo dogovorili 'catchweight' do 73 kilograma pa neću morati ni puno skidati. Prije nego se borim dobro prostudiram sve protivnike. <strong>Janković </strong>ima više iskustva u slobodnoj borbi od mene, ali da nisam siguran u sebe ne bi ni ulazio u kavez. Fizički sam jači i spremniji, on je viši od mene, ali svi su viši od mene, započeo je <strong>Argentinac Francisco 'Croata' Barrio</strong> (31) koji će se boriti na FNC-ovoj priredbi 31. srpnja. </p><p>Visok je 170 cm te stasom podsjeća na bivšeg UFC-ovog prvaka <strong>Henryja Cejuda</strong> (33), a baš kao i on došao je u svijet slobodne borbe iz svijeta hrvanja. Osvajao je brojne medalje, bio je višestruki prvak <strong>Argentine</strong>, a ostao je i na korak do plasmana na OI u London 2012. No, vratimo se na početak jer je njegov put počeo - u <strong>Hrvatskoj</strong>. Sve je krenulo kad je s obitelji stigao u Hrvatsku i to za vrijeme <strong>Domovinskog rata</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja Francisca 'Croate' Barria</strong></p><h2>Trčao po Zagrebu za vrijeme uzbune</h2><p>Njegov otac, <strong>Rodolfo Barrio Saavedra</strong> došao je u Hrvatsku kao profesionalni vojnik te je bio brigadir Hrvatske vojske, a cijela je obitelj iz Argentine došla u Hrvatsku. Imao je tada Francisco pet godina, a bili su tu i kad je Milan Martić granatirao Zagreb u svibnju 1995.</p><p>- Mama je htjela biti blizu tate i tu smo došli u Zagreb, da obitelj bude na okupu. Petero djece je bilo, željela je da obitelj bude na okupu. Mi tada nismo znali gdje je Zagreb, ali to je ljubav. Sjećam se da smo bili tu kad su bombardirali Zagreb, živjeli smo u centru grada kad su bombe padale. Svi smo imali temperaturu, tad nas je bilo petero i svi smo bili nešto bolesni - govori nam Francisco i nastavlja:</p><p>- Najstarija sestra je ostala u zgradi, a mi smo svi otišli u Dom zdravlja. Počele su sirene, a mama je htjela ići kući,no svi su joj govorili da ne može nigdje. Uzela nas je i samo otišla, trčali smo po ulici, a sirene su odzvanjale. Imali smo 500 metara do stana, ti tada nisi mogao znati što će se dogoditi, ali mama je htjela da cijela obitelj bude na okupu.</p><p>Hrvati počinje sa 9 godina u zagrebačkoj Lokomotivi. Osvajao je prvenstva Hrvatske, različite međunarodne turnire, a tu je završio i dio školovanja.</p><p>- Htio sam ići u klasičnu nadbiskupsku, ali nisam upao pa sam išao u Teslu. Bio sam loš učenik, priznajem, bio sam lijen. I malo 'življi' dečko, ali sam uvijek prolazio - prisjeća se kroz smijeh. Ali sa 17 godina ponovno s obitelji odlazi put Argentine:</p><p>- Mama se ipak onda htjela vratiti da mi ne zaboravimo španjolski, a nas sedmero je nastavilo s njom. Tamo sam upisao sportsku gimnaziju jer tamo škola počinje u 3. mjesecu pa se dobro poklopilo. </p><h2>Sparirao s Conorom McGregorom i Gunnarom Nelsonom</h2><p>Napredovao je i uspio doći do reprezentacije te je dobio njihovu stipendiju za vrhunskog sportaša. Upravo nakon povratka u Argentinu je zaradio nadimak 'Croata', odnosno Hrvat, jer se iz Hrvatske vratio u domovinu. Već u srednjoj školi bio je reprezentativac i natjecao se te je, kako kaže, mogao živjeti od spomenute stipendije. Ali i hrvanju je jednom došao kraj.</p><p>- Imao sam polufinale Panameričkog prvenstva i išao bi na OI u London da sam pobijedio. Vodio sam i bez veze sam izgubio zadnju minutu. Tad sam se odlučio za MMA - govori 'Barrio.</p><p>I krenuo je odlično. Naravno, oslanjao se na svoje hrvačke sposobnosti dok je u stand-upu tad bio dosta slabiji, ali uspio je nanizati pet pobjeda zaredom. I onda je uslijedio meč s tada 'nekim dečkom', <strong>Filipom Pejićem</strong> (27) koji je 'Croata' izgubio nokautom.</p><p>- Nakon meča s Pejićem sam otišao živjeti u Irsku i tamo trenirati. Trebao sam imati meč u Portugalu u lipnju koji je otkazan, a prošao sam cijeli kamp. Tad sam trebao imati borbu u studenom, ali nisam uspio skinuti kilograme i pao sam u nesvijest pa sam morao stati neko vrijeme.</p><p>U Irskoj je trenirao u dvorani<strong> Conora McGregora</strong> s kojim je i sparirao kao i sa još nekim UFC zvijezdama poput <strong>Gunnara Nelsona</strong>, <strong>Ryana Halla</strong> itd. Za 'umirovljenog' borca iz Irske kaže kako nije loš čovjek te da s njim nikad nije imao nikakvih problema. Opet se nakratko vratio i hrvanju, ali put ga je ipak odveo natrag u svijet slobodne borbe. Ipak stvorio je i sigurnost sa strane jer je s bratom otvorio turističku agenciju.</p><p>Vratio se u Hrvatsku gdje se i oženio pa posvetio slobodnoj borbi. A onda opet šok pri povratku u kavez - protivnik mu je pao u nesvijest.</p><p>- Bio je to moj povratak drago mi je da je pristao na borbu jer mi je bilo teško naći protivnika. Forgy nije htio da to bude bilo tko, a puno je ljudi i odbilo borbu protiv mene. Taj dečko je pristao, ali već mi je prije borbe bilo nešto čudno. Nije me gledao u oči, a to nije dobar znak. Tek je počelo, a on je pokazao kako nije dobro i ja sam stao. Pao je u nesvijest i završio u bolnici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Posljednja Franciscova 'borba' </strong></p><h2>Pale su teške riječi</h2><p>Nakon toga je 'zaratio' s <strong>Vasom Bakočevićem</strong> (30) te je meč između njih već bio dogovoren, ali na kraju do njega nije došlo. Padale su teške riječi na relaciji 'Psihopat' - 'Croata', neke su i prevršile svaku mjeru. A Francisco to nije zaboravio. A sad će sudjelovati na istoj priredbi. </p><p>- Ma joj, potući ćemo se 100%, nema Boga za drugačije. Ako netko vrijeđa moju obitelj, moju majku, reagirate na to. Nisam ljut na njega, ali ako krene nešto glumatati, popit će šamarčinu. Možda će biti koncentriran na svoju borbu pa će sve proći bez problema - rekao je 'Croata' o susretu s Vasom 'Psihopatom' Bakočevićem (30) pa prokomentirao njegovu borbu protiv Ivice 'Terrora' Truščeka (32):</p><p>- Mislim da će to biti 50/50. Makar Vaso je influencer, a ne borac. Od 40 pobjeda kojih ima, samo šest boraca imaju pozitivan skor. Pa on se borio s 'kantama' na priredbama po selima i tako poboljšavao skor.</p><h2>Najteži dan u životu</h2><p>Kako se razgovor bližio kraju, Francisco je već žurio na trening. No, taman je prošla godišnjica osvajanja srebra <strong>Hrvatske </strong>reprezentacije na <strong>SP-u</strong> u Rusiji, pa smo ga morali priupitati kako je tad proživio teški poraz njegove <strong>Argentine </strong>(3-0) od 'njegove' Hrvatske.</p><p>- Dan poslije te utakmice mi je bio rođendan, to je bio najgori rođendan na svijetu. Argentinac sam sa srcem u Hrvatskoj, ali navijao sam za Argentinu. Izgubio sam neke oklade, još su me prijatelji ovdje zezali. Ma, joj. Ali kad sam bio u Argentini sam 'pilio naopako' pa navijao za Hrvatsku kad su pobijedili 3-2.</p><p>OK, jasno je, navijao je za rodnu zemlju. Ali 15. kolovoza u oktogon po treći put ulaze <strong>Stipe Miočić </strong>(37) i <strong>Daniel Cormier</strong> (41). Kakvo je tu stanje?</p><p>- Navijam za hrvača, navijat ću za Cormiera. Uvijek volim borce koji su mog stila. On je nizak, malo je bucmast kao i ja. Nikad neću navijati za nekog dugačkog - završio je simpatični 'Croata'.</p>