CROFFENHEIM! Hrvati zavladali u čast Krame: 'Izgledalo je kao u filmu. Nijemci su bili u šoku'

Taktovi slavonskih pjesama, zvuk tamburice i kolo u kojem se plesao drmeš pretvorili su okolicu PreZero Arene u Sinsheimu u kulisu istinske hrvatske fešte. Za sve je zaslužan bio Andrej Kramarić (34). Kao šlag na tortu stigla je i pobjeda 1-0 protiv Bayera iz Leverkusena. Njemački stadion, i izvana i iznutra, disao je i pjevao na hrvatskom. Više od 2500 hrvatskih navijača stiglo je iz svih krajeva Njemačke, od Aachena do Stuttgarta.

