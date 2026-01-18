Hrvatska fešta u Sinsheimu! Više od 2500 navijača slavilo desetljeće Kramarićeve vjernosti Hoffenheimu. Emocije, tamburice i mural - Kramarić postao legenda kluba
CROFFENHEIM! Hrvati zavladali u čast Krame: 'Izgledalo je kao u filmu. Nijemci su bili u šoku'
Taktovi slavonskih pjesama, zvuk tamburice i kolo u kojem se plesao drmeš pretvorili su okolicu PreZero Arene u Sinsheimu u kulisu istinske hrvatske fešte. Za sve je zaslužan bio Andrej Kramarić (34). Kao šlag na tortu stigla je i pobjeda 1-0 protiv Bayera iz Leverkusena. Njemački stadion, i izvana i iznutra, disao je i pjevao na hrvatskom. Više od 2500 hrvatskih navijača stiglo je iz svih krajeva Njemačke, od Aachena do Stuttgarta.
