Messi zabio tri komada PSV-u! Inter je srušio Tottenham u 92.

65'

Iz igre kod Tottenhama izlazi Min, a zamijenio ga je Lucas Moura. Kod Intera je igru napustio Perišić a zamijenio ga je Candreva.

U Kataloniji je i dalje isti rezultat. Barcelona vodi 1-0. No, unatoč tome PSV igra zaista fantastično. Prijete gosti s udarcima sa svih strana no ne mogu nikako matirati Ter Stegena. Pucao je sad Lozano, no u zadnji tren ga je blokirao Pique...