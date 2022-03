The Sun je objavio da Ronaldo sinoć nije bio s igračima u Lowry Hotelu, te smatraju da je to znak da on večeras neće biti u sastavu za okršaj protiv gradskog rivala

Na Etihadu se danas od 17.30 igra mančesterski derbi između Cityja i Uniteda u sklopu 28. kola Premiershipa. Dok 'građani' u utakmicu ulaze kao vodeća momčad lige sa 66 bodova, 'crveni vragovi' vode borbu s West Hamom i Arsenalom za nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone. Iako je po kladionicama City veliki favorit za pobjedu, u derbiju svatko može slaviti. Navijači Uniteda nemaju previše razloga za zadovoljstvo, u Premiershipu se muče, dok u Ligi prvaka mogu biti presretni remijem (1-1 na Wanda Metropolitanu, jer Atletico Madrid je u toj utakmici zaslužio puno više. Ipak, navijači 'crvenih vragova' polažu nade u najveću zvijezdu Cristiana Ronalda, čiji je nastup danas pod velikim upitnikom! The Sun je objavio da Ronaldo sinoć nije bio s igračima u Lowry Hotelu, te smatraju da je to znak da on večeras neće biti u sastavu za okršaj protiv gradskog rivala. Osim Ronalda, s momčadi nisu bili niti Cavani, Varane i Shaw, no za njih se otprije znalo da neće konkurirati za gradski derbi.