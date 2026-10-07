Cucurella komentirao zvižduke na Poljudu i Perišićev crveni: Sve je jasno, bilo je kontakta

Španjolski lijevi bek Marc Cucurella (28) rekao je nakon pobjede od 2-1 nad Hrvatskom u Ligi nacija da je ta utakmica upozorenje njegovoj momčadi uoči nastavka natjecanja.

- Očekivali smo agresivnost hrvatskih igrača jer su došli nakon teških utakmica. U prvom poluvremenu bilo nam je teško pratiti njihov ritam. Gubili smo lopte na način koji nam nije uobičajen - rekao je o poluvremenu u kojem je Hrvatska imala vodstvo od 1-0 na Poljudu.

- Ali na kraju smo pokazali zašto smo najbolja momčad na svijetu - dodao je u razgovoru za španjolsku televiziju TVE.

Foto: Marcelo del Pozo

Cucurella je izborio isključenje Ivana Perišića u 80. minuti, nakon što je sudac hrvatskom igraču pokazao drugi žuti karton zbog povlačenja.

- Mislim da je crveni karton za Perišića jasan. Bilo je kontakta - rekao je igrač Real Madrida.

Upitan o reakciji publike koja mu je zviždala pri svakom dodiru lopte, odgovorio je...

- Oni brane svoju momčad. No, ja ću pamtiti sjajnu reakciju naše momčadi. Počeli smo pomalo uspavano, ali pokazali smo predanost i želju da preokrenemo utakmicu.

Foto: Antonio Bronic

Španjolska je došla do izjednačenja golom veznjaka Mikela Merina u 61. minuti.

- Presretni smo zbog njega. Izbornik uvijek govori da utakmice ponekad dobivaju oni koji uđu s klupe. Imamo 26 igrača velike kvalitete. Na kraju svi postajemo važni - izjavio je Cucurella.

Merino, koji je ušao u igru na početku drugog poluvremena, zabio je pobjednički gol u 89. minuti.

- Ovo nam je danas poslužilo kao upozorenje. Morali smo puno patiti, ali na kraju je to bila još jedna dobivena utakmica, bila su to još tri osvojena boda - zaključio je.

Španjolska je pobjedom izborila četvrtfinale Lige nacija, dva kola prije kraja odigravanja grupne faze natjecanja.